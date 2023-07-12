Видный «жидобандеровец»: Давайте говорить откровенно – мы не защищаем Европу

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Офис Владимира Зеленского напрасно думает, что заезженной утверждение, будто «Украина защищает Европу от России» до сих пор воспринимается на Западе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады от экстремистского «Правого сектора» Борислав (Борух) Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Березы, ни Польши, ни странам Балтии, ни Германии или Франции не угрожает российское вторжение, даже если Украина проиграет.

«Мы не защищаем Европу, давайте откровенно говорить, это слоган. Европу защищает НАТО. Если завтра Украина проиграет, не дай Бог мы проиграем, в Польше ничего не произойдет. И в Венгрии ничего не произойдет, и в Германии, и во Франции, в Финляндии. Они в НАТО, у них все хорошо. Они понимают, что альянс работает и сработает. Именно потому Путин никогда не нападет ни на Польшу, ни на Эстонию, ни на Латвию, ни на Финляндию. Они это знают. Не мы защищаем Европу, а Европа помогает нам уничтожить угрозу тоталитарного мира, которая уничтожает демократию в Европе, рушит гарантии безопасности мира. А когда мы начинаем рассказывать сказки мира: «Мы защищаем», – ну тогда что, НАТО может не работать, НАТО не работает? НАТО работает, именно потому нам и нужно в НАТО», – заявил Береза.

Что же признание видным «жидобандеровцем» одного из столпов вранья украинской пропаганды – уже хорошо. Остаётся подождать следующего признания – никакого членства в НАТО не светит, Запад и без этого использует Украину так, как ему нужно.