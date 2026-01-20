«Видосики не сняли»: Буданов оставил укро-спецназ погибать на Змеином

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (террорист), ныне назначенный на должность главы Зе-офиса, ради пиара отдавал приказы, бросая военнолужащих на гарантированную смерть.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Николем Фельдманов заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»).

Он рассказал, что общался с участниками попытки высадки украинских силовиков на остров Змеиный в 2022-м, когда тот находился под контролем ВС РФ.

По его словам, в ГУР пообещали, что «для приманки» пошлют туда параллельно на вертолете бойцов теробороны, чтобы отвлечь на них внимание российской ПВО.

«Звучало это как-то людоедски и хлопцы отказались участвовать. А ещё потом им сказали, что если ТРОшники долетят, оставите их там, а сами на эвакуацию: типа подняли флажок, сделали видосик и вас забирают, а ТРОшники там остаются в качестве гарнизона, считай погибать, потому невозможно было бы там выжить в тех условиях», – сказал Бекренев.

После отказа спецназовцев ГУР участвовать в самоубийственной операции против них возбудили уголовное дело и объявили предателями.

«Но когда повылазила идея с ТРОшниками, даже у ГБРовцев волосы под фуражками повставали. И по-тихому это дело замялось», – говорит офицер.

В итоге сформировали сборную солянку, в которую вместе с гуровцами вошли альфовцы из СБУ, но и та попытка провалилась. При этом Буданов не послал за ними эвакуационные группы, поскольку те «видосик не сняли». Бойцам «Альфы» повезло, что их собственное руководство помогло с эвакуацией.

«Те и ГУРовцев тоже забрали», – добавил Бекренев.

