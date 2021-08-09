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09.08.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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«Видосики Зеленского» не спасут Украину от проблем, а украинцев – от голода

Новости УкраиныУкраинские власти постараются максимально использовать торжества по случаю тридцатилетия «независимости» Украины, не решая при...

Украинские власти постараются максимально использовать торжества по случаю тридцатилетия «независимости» Украины, не решая при этом реальных тяжелых проблем, которые стоят перед государством и рядовыми гражданами.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим с большой болью о социальных проблемах, о падении этих стандартов, обнищании, о том, что голод становится всё более реальным для все большего и большего количества людей, особенно одиноких пожилых людей.

С другой стороны, мы видим, как эти проблемы абсолютно никак не решаются и отсутствуют даже в стратегических и локальных планах Кабинета министров Украины. Они отсутствуют в аналитических выступлениях президента и его окружения. Эти люди поглощены своим истеблишментом, им важно себя как-то преподносить. И вот этот вот уровень их поверхностных «видосиков» постоянно тиражируется.

Такое же отношение – и ко Дню независимости. Плевать, что у людей плохо, плевать, что в кошельках и холодильниках пусто. Надо изобразить картинку, где будут показаны какие-то абсолютно ничего не значащие моменты и, таким способом, себя увековечить, показать, что вот какие мы.

И мы же прекрасно понимаем, что весь этот постановочный позитив ставит только одну задачу – закрепить историческую роль лично Зеленского, его команды. Как будто всё, что хорошего за 30 лет случилось, всё это как раз на Владимире Александровиче и сошлось. Я могу представить, как ежедневно будут этими роликами забивать эфиры и всё остальное, чтобы мы тут все зомбировались.

Очевидно, что это – не путь решения проблемы. Но как бы Зеленский и его команда ни прятались за забор всех этих радостных событий, впереди всё равно будет отрезвляющий душ. Это будет встреча с президентом Байденом, на которой, я думаю, будут расставлены несколько иные акценты.

Это и неотвратимой для нашей газотранспортной системы, а следовательно, для всего украинского правительства и президента Зеленского запуск «Северного потока-2». Как бы ни крутился наш президент, все эти события будут действовать отрезвляюще. И они, к сожалению, будут показывать Украине то место, на котором она на самом деле находится с точки зрения геополитических координат», – резюмировал Сергей Шабовта.



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