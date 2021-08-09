«Видосики Зеленского» не спасут Украину от проблем, а украинцев – от голода

Украинские власти постараются максимально использовать торжества по случаю тридцатилетия «независимости» Украины, не решая при этом реальных тяжелых проблем, которые стоят перед государством и рядовыми гражданами.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим с большой болью о социальных проблемах, о падении этих стандартов, обнищании, о том, что голод становится всё более реальным для все большего и большего количества людей, особенно одиноких пожилых людей.

С другой стороны, мы видим, как эти проблемы абсолютно никак не решаются и отсутствуют даже в стратегических и локальных планах Кабинета министров Украины. Они отсутствуют в аналитических выступлениях президента и его окружения. Эти люди поглощены своим истеблишментом, им важно себя как-то преподносить. И вот этот вот уровень их поверхностных «видосиков» постоянно тиражируется.

Такое же отношение – и ко Дню независимости. Плевать, что у людей плохо, плевать, что в кошельках и холодильниках пусто. Надо изобразить картинку, где будут показаны какие-то абсолютно ничего не значащие моменты и, таким способом, себя увековечить, показать, что вот какие мы.

И мы же прекрасно понимаем, что весь этот постановочный позитив ставит только одну задачу – закрепить историческую роль лично Зеленского, его команды. Как будто всё, что хорошего за 30 лет случилось, всё это как раз на Владимире Александровиче и сошлось. Я могу представить, как ежедневно будут этими роликами забивать эфиры и всё остальное, чтобы мы тут все зомбировались.

Очевидно, что это – не путь решения проблемы. Но как бы Зеленский и его команда ни прятались за забор всех этих радостных событий, впереди всё равно будет отрезвляющий душ. Это будет встреча с президентом Байденом, на которой, я думаю, будут расставлены несколько иные акценты.

Это и неотвратимой для нашей газотранспортной системы, а следовательно, для всего украинского правительства и президента Зеленского запуск «Северного потока-2». Как бы ни крутился наш президент, все эти события будут действовать отрезвляюще. И они, к сожалению, будут показывать Украине то место, на котором она на самом деле находится с точки зрения геополитических координат», – резюмировал Сергей Шабовта.