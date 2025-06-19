Викарий патриарха Кирилла: Русский человек не может быть неоязычником
Россия рождена Православием – Крещением Руси и всей дальнейшей тысячелетней историей, и в непонимании этого скрыта опасность, на фоне популярности неоязыческих течений.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Было сказано – о «русском варианте неоязычества», а не может быть русского варианта неоязычества. Русскость рождена Православием. Может (быть) – псевдославянский вариант неоязычества, просто славянский вариант. Русский человек не может уходить в неоязычество, он перестаёт быть русским. Потому что Россия, Русь, как мы её знаем, рождена Православием, рождена Крещением Руси и всей дальнейшей тысячелетней историей», – отметил он.
«Поэтому, какую опасность я вижу в неоязычестве для России, для русского народа – это утрата нашей идентичности. Того, что делает нас русскими. Если Православие будет как-то утрачено, каким-то существенным образом принижено в нашей стране, то Россия перестанет быть Россией. Это опасность, которую я вижу», – предупредил архиепископ.
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