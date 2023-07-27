Википедия давно превратилась в ядерную информационную бомбу – Малькевич

Википедия давно превратилась в оружие информационной войны, как и прочие веб-издания с претензией на энциклопедичность. Быть нейтральным и незаангажированным уже не выйдет, потому как идет прокси-война, и здесь «белые перчатки» могут закончится «белыми тапочками».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие, следящие за интернетом, знают, что я последовательный борец с «Википедией», и я повторю еще раз: «Википедия» – это одно из самых эффективных орудий в информационной войне, не только против нас, против любой страны, в отношении которой решат, что это нужно. Нам многие годы навязывали, что это как свободное что-то, народная интернет-энциклопедия. Но там систематически правятся тексты про людей, про события, явления, процессы, про страны, которые не попадают в повестку», – подчеркнул он.

«Почему это – страшное оружие? Потому что это такая действительно водородная бомба, которая действует в отношении наших детей… и в долгую, потому что пройдет 10-15 лет, вырастет какое-то поколение в других странах, они захотят прочитать про Севастополь, и что они там смогут прочитать? Наверняка, что это придуманное русскими имя города, а на самом деле он называется иначе, и вообще, там жили замечательные люди в XVIII веке, а потом “одни упыри и орки”. И это может быть написано на 100 языках для всего мира, и это буду читать люди, которые уже составляют следующее поколение – они не знают реальные события. Вот это страшно», – считает Малькевич.

По его мнению, и в энциклопедиях, и в словарях информация уже эмоционально окрашена, и о нейтральности и непредвзятости в современных веб-изданиях говорить не приходится.

«Сдержанности нет нигде в мире, потому что есть черное и белое, и дальше ты с нами, либо ты против нас. Просто, нужно эти все фейковые непонятные белые одежды снять с себя. Потому что нам объявлена война, давно, как минимум, с 2014 года, а на самом деле – с 1991 года, а на самом деле она всегда велась, просто стала абсолютно явственной гибридная война, экономическая, санкционная, информационная, кибервойна. А сейчас это, в том числе, прокси-война руками украинцев. Но это война Запада, это война НАТО против нас. То есть нам объявили войну, а мы сидим здесь, значит, белые перчатки, белое пальто. Я всегда добавляю: главное, чтобы просто потом нам белые тапочки не пришлось надеть к этому костюму», – заключил эксперт.