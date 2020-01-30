Віктар Першы: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в наследную монархию

30.01.2020, Москва, Елена Острякова

Изменения, которые хочет внести в конституцию Белоруссии президент Александр Лукашенко, позволят ему передать власть одному из членов своей семьи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На осень готовится референдум, или, скорее всего, утверждение новой конституции через парламент, где мы увидим вариант передачи власти по наследству. То есть, семья Лукашенко станет династией, которая будет Белоруссией руководить, а мы должны это оплачивать. Вот в чем проблема», – сказал Суздальцев.

По его словам, на 1 января 2020 года общая сумма российских дотаций в экономику Белоруссии составила 133 млрд долларов.

«С этим можно было бы соглашаться, если бы мы получили реального союзника. Но мы не видим союзника. Нас не поддержали по осетино-грузинской войне, Крым – это «украинская земля».

При этом Лукашенко наживается на войне с Донбассом. Топливо, которым заправляются танки ВСУ – это белорусское топливо. Зачем содержать страну, которая ведет антироссийскую политику. Тогда проще с Киевом договориться», – иронизирует Суздальцев.

Отметим, что старшему сыну Лукашенко Виктору сейчас 50 лет.