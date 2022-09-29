Виктор Орбан поддержал Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан записал видео в поддержку лидера сербов Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, который баллотируется в президенты Республики Сербской (один из двух энтитетов Биг).

Орбан выразил надежду, что и после выборов продолжит сотрудничество Додиком, который ныне является членом Президиума БиГ от сербского народа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Орбан заявил, что Додик – это «человек, способный сохранить мир, который открыт к диалогу, выступает за уважение Дейтонских соглашений и всегда и во всех ситуациях защищает интересы сербского народа».

«Венгрия и Сербия – соседи, но Венгрия и Республику Сербскую считает своим почетным соседом. Потому то, что происходит у вас, очень важно для нас. Это влияет и на Венгрию и на целый регион, но, безусловно, также влияет и на ваши жизни – жизни наших друзей», – подчеркнул венгерский премьер.

Виктор Орбан отметил, что Республике Сербской предстоят важные выборы, и что он хорошо знает Милорада Додика, которого назвал «добрым другом Венгрии и венгерского народа». Он также заявил, что гордится личной дружбой с Додиком.

Виктор Орбан и Милорад Додик на протяжении последних нескольких лет встречались более десяти раз – как в рамках международных мероприятий, так и в двустороннем режиме. К примеру, в ноябре 2021 года Додик принял Орбана и главу МИД Венгрии Сийярто в сербском ресторане в родном городе Лакташи рядом с Баня-Лукой.

При этом официальный Будапешт ощутимо поддерживает Республику Сербскую не только в политическом, но и в экономическом плане. В августе 2022 года правительство Венгрии выделило 28 миллионов евро фермерам Республики Сербской для покупки венгерской сельхозтехники. Каждый фермер, подавший заявку с 1 сентября до 15 октября, сможет получить компенсацию в размере 70% (от 2 до 25 тысяч евро).