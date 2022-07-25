Виктор Орбан ставит на Путина и Трампа

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Новости Украины

За последний месяц пали четыре европейских правительства. Виктор Орбан, пятый раз занимающий пост премьера Венгрии, призвал коллег по ЕС изменить отношение к России, которое и привело к этим отставкам.

Из-за санкций против России жители Европы столкнулись с повышением цен, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в минувшую субботу в Румынии. Он уверен, что санкции «не пошатнули Москву», тогда как Евросоюз оказался в беде, а жертвами политики ограничений стали четыре правительства – британское, болгарское, итальянское и эстонское.

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Действительно, 22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова. Голосование инициировала партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке после череды внутрипартийных скандалов. На следующий день об отставке объявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Причиной стал раскол в двухпартийной правящей коалиции.

А 21 июля после отчаянных попыток удержаться у власти ушёл в отставку премьер-министр Италии Марио Драги. Причиной стал распад коалиционного правительства. В стране 25 сентября состоятся досрочные парламентские выборы.

Виктор Орбан, партия которого в апреле этого года с огромным отрывом от оппозиции выиграла парламентские выборы, и получила конституционное большинство, подобных сценариев может не опасаться.

Однако в Брюсселе не теряют надежд убрать строптивого политика из власти при помощи улицы.

Так, 16 июля тысячи жителей Венгрии вышли на улицы Будапешта с протестом против мер жесткой экономии и новых налоговых преобразований, введенных правительством под руководством премьер-министра Виктора Орбана. Демонстранты откликнулись на призыв бывшего кандидата от оппозиции Петера Марки-Заи, потерпевшего неудачу на выборах в парламент Венгрии в апреле.

Ссора из-за миллиардов евро из фондов ЕС, которые Брюссель отказывается выделять Будапешту под различными предлогами, оказала давление на форинт (венгерская валюта) в последние недели. В частности, глобальные инвесторы продавали форинт на фоне ухудшения глобальных настроений.

Это вынудило правительство Венгрии объявить о шагах по сокращению бюджетного дефицита и отмене многолетних ценовых ограничений на газ и электроэнергию. Орбан отметил, что только в этом году сохранение ценовых ограничений обошлось бы бюджету в более чем 2 триллиона форинтов (5,15 миллиардов долларов).

Политику ЕС в отношении Венгрии многие в этой стране считают своеобразной местью за то, что Будапешт не хочет рвать все экономические связи с Москвой, а Виктор Орбан – отношений с Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Виктор Орбан.

Вряд ли в Брюсселе остались довольны тем, что 21 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совершил ранее не анонсированный визит в Москву, чтобы договориться о дополнительных поставках газа.

На совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции Сийярто заявил, что Будапешт хочет получить дополнительные 700 миллионов кубометров голубого топлива, и в нынешних условиях получить его не из России не может. Напомню, Виктор Орбан ранее заявлял, что Венгрия не желает поддерживать эмбарго или ограничения на импорт российского газа, поскольку это подорвет ее экономику, которая примерно на 85% зависит от такого импорта.

Сергей Лавров и Питер Сийярто.

В свою очередь Лавров подтвердил просьбу Сийярто о дополнительной поставке газа для Венгрии и заявил, что её рассмотрят. Он также посетовал на «русофобскую политику Вашингтона», которая вредит двусторонним отношениям Москвы и Будапешта (к антироссийским санкциям ЕС Венгрия присоединяется с 2014 года).

Кроме того, главы МИД побеседовали и о ситуации на Украине. По словам Сийярто, разрешить конфликт без дипломатического урегулирования не удастся, а для Венгрии важна бесперебойные поставки газа (часть из них до сих пор идут через Украину).

Сложно сказать, выдвинула ли Россия какие-то непубличные условия Венгрии, однако уже через два дня после визита своего ближайшего соратника в Москву Виктор Орбан безапелляционно заявил, что Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении войны в Украине, поскольку санкции против Москвы «не сработали».

«Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения, а не на победе в войне», – сказал Орбан, выступая 23 июля в Румынии.

В своем выступлении он подчеркнул, что западная стратегия в отношении Украины строится на четырех столпах: Украина может выиграть войну против России с помощью оружия от НАТО, санкции ослабят Россию и дестабилизируют её руководство, санкции навредят России больше, чем Европе, и весь мир поддержит Европу.

Орбан заявил, что эта стратегия потерпела неудачу, поскольку правительства в Европе рушатся «как костяшки домино», цены на энергоносители резко выросли, и теперь ЕС нужна новая стратегия.

«Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть», – убежден Орбан.

Он заметил, что таким образом Украина никогда не выиграет войну «просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство».

При этом, по мнению венгерского премьера, у мирных переговоров между Россией и Украиной «нет шансов».

«Поскольку России нужны гарантии безопасности, эту войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой», – говорит он.

Своих симпатий по отношению к американским политикам Орбан не скрывает.

«Русские сформулировали очень чёткие требования безопасности, чтобы Украина не становилась членом НАТО и не размещала оружие, которое может достигать России. Запад отверг его. Они даже не захотели его обсуждать. Если бы Трамп был бы американским президентом и Меркель – канцлером Германии, эта война никогда бы не разгорелась. Но нам не повезло, поэтому сейчас идёт война» – считает венгерский премьер.

Примечательно, что в августе Виктор Орбан вместе с бывшим президентом США Дональдом Трампом выступит на очередном съезде Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая в этом году пройдёт в Далласе. CPAC – одна из самых влиятельных платформ Республиканской партии США, которая определяет во многом курс её курс.

Орбан пользуется популярностью у американских консерваторов и лично Трампа, который дважды поддерживал его на выборах, а теперь пригласил на съезд СРАС. Ожидается, что там будут заданы программные установки предвыборной кампании по промежуточным выборам в Конгресс, которые республиканцы намерены выиграть.

Дональд Трамп принимает Виктора Орбана в Белом доме.

Собственно, только в этом случает и может появиться вероятность начала реальных переговоров между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине. Хотя Белый дом останется под контролем демократов, однако откровенно игнорировать Конгресс они не смогут.