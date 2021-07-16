Виктор Водолацкий: «Жители Донбасса воспринимают депутатов Госдумы как своих депутатов»

16.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Почему часть проблем людей живущих в Донбассе должна решать российская власть? Как международные организации относятся к этноциду донских казаков при большевиках? Что изменится в ЛДНР после утверждения новых программ партии «Единая Россия» и правительства России?

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал принявший участие в проходившем в Донецке форуме «Россия-Донбасс: Единство приоритетов», первый заместитель председателя Комитета Госдумы ФС России по делам СНГ, евразийской интеграции и соотечественников, атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водоллацкий.

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В своем выступлении на форме в Донецке вы рассказали, что часто встречаетесь с жителями Донбасса и получаете наказы от них. Что больше всего волнует людей в ЛДНР?

– Это не просто наказы. Я получаю конкретные обращения как депутат Государственный думы от жителей Донбасса, которые даже не являются гражданами Российской Федерации. Пока не являются. Это касается получения высокотехнологической медицинской помощи. Приходится находить лазейки, чтобы, например, ребенка, отвезти в санкт-петербургский институт Гельмгольца, чтобы ему была оказана квалифицированная медицинская помощь по зрению. Или решать вопросы связанные с получением документов, позволяющими человеку получить право на магистрское обучение в России. А также вопросы, связанные с нарушением прав человека. Например, строительные бригады уехали работать в один из российских городов, выполнили работы там, а заказчик обманул их и не заплатил. Людей три месяца не было дома, и они вернулись без денег, без нечего и вот люди написали обращение ко мне. Что я буду делать? Конечно, я буду им помогать, конечно, мы найдем этого урода, и заставим, чтобы он людям заплатил, для этого у нас есть все возможности.

Все эти годы, начиная, чтобы быть конкретным, с 2015 года, я получаю десятки заявлений из Луганской и Донецкой народных республик. Не все, конечно, можно решить, например, был период, когда были бомбежки, у людей пропадало имущество, автомобили потом почему-то оказывались на территории Российской Федерации. И они не могут их вернуть – часть вернули, а часть – люди до сих пор страдают…. Все проблемы житейские, человеческие.

То, что решает здесь глава республики Пушилин, его правительство – это касается сферы социальных услуг, коммунальных услуг, это его деятельность, с которой он справляется успешно. А вот то, что касается федерального уровня, где необходимо задействовать институты власти Российской Федерации, здесь, конечно, людям должен помогать депутат Государственной думы. И я, и мой коллега Андрей Козенко бываем здесь очень часто. И чаще нас, наверное, никто здесь не бывает.

Получается, что жители республик уже относятся к вам, как к своим народным избранникам?

– Да, я здесь свой, потому, что езжу на эту землю, начиная с 2000 года. Уже 21 год. И в те хорошие времена, и в плохие, как замгубернатора Ростовской области, и как атаман Всевеликого войска Донского. Тут же мои казаки, я же не должен их бросать только потому, что в 1922 году Ленин незаконно издал указ о разделении земель Войска Донского и о передаче их части в формируемую УССР. Вот я все время обращаюсь в международные институты, которые рьяно защищают права человека, говорю, вот, разделились семьи, по принципу провели карандашом и кухня осталась на территории Украины, о остальной дом – не территории России, отец остался на территории Украины, а сын с невесткой – на территории России. Это что? Разве не этноцид? Давайте, примите решение, что это было неправильно? Да, отвечают, это было неправильно, но мы такое решение принимать не будем….

И когда меня зарубежные журналисты спрашивают, почему Луганск и Донецк взялись за оружие, говорю потому, что это не Украина, это русская земля, это донская земля. И люди никогда не допустят, чтобы здесь ходили фашиствующие элементы с флагами Бандеры и Шухевича, они лучше погибнут, чем буду позорить своих дедов и прадедов.

В своем выступлении на форуме вы говорили, что подготовлены программы, реализация которых существенно улучшит жизнь жителей ЛДНР.

– Есть две программы. Одна программа от партии «Единая Россия», которая сформировалась за счет наказов самих жителей, и того, что мы обсуждали на круглых столах, на форумах, а это значит, что он станет программным документом для фракции «Единая Россия», и фракция обязана будет его реализовывать. Все что люди обозначили. Понятно, что не все из их наказов войдет туда, но большая часть войдет.

Какие конкретные направления войдут?

– Финансирование детского отдыха и оздоровления. Сегодня этого нет. И для того, чтобы ребенка отправить на отдых в Россию у родителей с Донбасса просто нет денег. Это и вопросы касающиеся льгот для ополченцев первой волны. Они погибли, о них забыли, семьи остались, они обязаны иметь государственную помощь и поддержку. Это вопросы, связанные с льготным кредитованием жилья, субсидиями на жилье. То есть молодая семья не хочет оставаться на Донбассе, потому что не созданы условия для жизни в регионе, потому должна быть федеральная программа по поддержке граждан России, которые проживают на Донбассе. Чтобы люди оставались здесь.

Программа развития агропромышленного комплекса, чтобы люди, работающие на земле, получали господдержку, занимались глубокой переработкой своей продукции, а это значит, что опять будут востребованы профессии технологов производства пищевой продукции, агрономов…. То есть ответ на то, что нам постоянно говорит молодежь: «Мы заканчиваем вузы и не знаем где нам работать». Это как раз в программу войдет, и уверен, что будет реализовано.

А вторая программа о чем?

– Это уже государственная программа. Ее готовит правительство Российской Федерации, как программу социально экономического развития Донбасса. Таких программ никогда не было, потому что такой уникальной ситуации тоже никогда не было в нашей жизни. Но сегодня на Донбассе проживают 611 тысяч граждан России, завтра будет миллион, послезавтра – два миллиона, а потом, естественно, мы выйдем на цифру в три с половиной миллиона. А это, я вам скажу, немало.

И Россия должна внимательно относиться к территории, где проживает огромное количество ее граждан. Для чего и нужна эта программа, первой этап реализации которой рассчитан на три года, она включает в себя социально-экономическое развитие регионам – это строительство новых дошкольных учреждений, и новые школы, и переформатирование высшего образования под федеральные государственные образовательные стандарты России, это и создание новых рабочих мест, высокотехнологичных, для того, чтобы люди могли создавать совместные предприятия с российскими предприятиями, получать госзаказы, получать хорошую зарплату. В итоге повышается уровень жизни человека: ЖКХ, его обновление, капитальное строительство, в целом, вся сфера жизнедеятельности человека. И все это будет включено в эту программу.