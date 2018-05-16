Политнавигатор - Новости России и Украины
16.05.2018
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Скандал, Украина, Энергетика

Виктор Ющенко оказался агентом Кремля


Президент Украины Виктор Ющенко был коррумпирован Российской Федерацией и финансировался из Москвы.

Об этом в интервью газете «День» заявил экс-глава администрации президента Олег Рыбачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, речь идет о появлении компании по перепродаже природного газа «РосУкрЭнерго», которая стала известна в 2004 году. Тогда Рыбачука, занимавшего должность главы президентской администрации, якобы пригласили в Москву и пообещали 2 миллиарда долларов за лоббирование вопроса.

«В какой-то очередной визит, когда мы выстраивали отношения — колокольчик, что нужно встретиться, что Путин ждет через два часа… Встреча была о том, что если мы не договоримся 1 января — газ отключат. Вот фраза «договоримся» — за этой фразой — «пусть работает схема»… Спрашиваю: «О какой мы доле говорим?» Он: «Ну… 2 млрд долларов? Как минимум. Это ваша часть, вы — теперь власть. У вас же выборы будут… То есть мне предлагают 2 млрд в управление. Для этого мне только надо вернуться к Ющенко, сделать звонок Диме, что все в порядке.

Я приезжаю к Ющенко, помню этот разговор один на один. Говорю ему, что это схема коррупции политики в стране, это — президентский бизнес. А он в окно смотрит. Я не знал, что он уже с Фирташем встречался и уже согласился на эту схему. Это я уже узнал от Смешко позже. Он меня втемную использовал… А меня предупреждали наши «любі друзі», что тебе конец, тебя на должности уже не будет. И вот я ему рассказываю, а он молчит. А я знаю: если он молчит — значит согласен, а не может сказать», – утверждает Рыбачук.

Вскоре после этого, отмечаетон, на Украине начались проблемы с транзитом российского газа, а затем была создана «РосУкрЭнерго», просуществовавшая до 2009 года.

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