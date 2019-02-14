Вилкул хочет запустить в Донбасс оголтелых русофобов
План мирного урегулирования в Донбассе, предложенный близким к олигарху Ринату Ахметову кандидатом в президенты Украины Александром Вилкулом, не выдерживает никакой критики.
Об этом во время конференции заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот, есть план Вилкула, я его почитал, вы упомянули, что хорошо бы миротворцы из нейтральных стран. И среди нейтральных стран есть, например, Швеция, «очень нейтральная» страна. При всём уважении к Вилкулу, человек, видимо, вообще не понимает, что он говорит. От слова «совсем». Назвать Швецию, которая как-бы является участником самого радикального антироссийского европейского концерна, куда входят также Польша и прибалты, нейтральной страной», – отметил Погребинский.
Метки: Вилкул, Война, Донбасс, миротворцы, Погребинский, Швеция
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