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14.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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Вилкул хочет запустить в Донбасс оголтелых русофобов

План мирного урегулирования в Донбассе, предложенный близким к олигарху Ринату Ахметову кандидатом в президенты Украины Александром Вилкулом, не выдерживает никакой критики.

Об этом во время конференции заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, есть план Вилкула, я его почитал, вы упомянули, что хорошо бы миротворцы из нейтральных стран. И среди нейтральных стран есть, например, Швеция, «очень нейтральная» страна. При всём уважении к Вилкулу, человек, видимо, вообще не понимает, что он говорит. От слова «совсем». Назвать Швецию, которая как-бы является участником самого радикального антироссийского европейского концерна, куда входят также Польша и прибалты, нейтральной страной», – отметил Погребинский.

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