«Вилкул лег под Ахметова, а Мураев – конченый мерзавец»

04.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские «оппозиционеры» Александр Вилкул и Евгений Мураев продались олигарху Ринату Ахметову, предав тем самым своих избирателей на юго-востоке страны и сыграв на руку действующему президенту Петру Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Погребинский пояснил, что у него вызывают возмущение слова Мураева, будто бы российское ТВ подыгрывает Порошенко, якобы, специально будоража украинский националистический электорат, освещая визит в Москву другого кандидата в президенты из числа экс-«регионалов» – Юрия Бойко.

«Я пару дней назад послушал, что он (Мураев – прим. ред.) говорит после выборов. Ну, отчаянный мерзавец, нельзя с таким дело иметь, он лжет с симпатичной улыбкой во всем.

Если вы спросите Мураева: «А как вы считаете, основные каналы российского телевидения работают под контролем Администрации президента?». Он скажет: «Конечно, они под контролем». Да они «мочат» этого Порошенко дальше некуда! Поэтому я считаю, что раз человек такое говорит, то он конченый мерзавец, никаких договоренностей с ним быть не может.

Вон он имел больший рейтинг, чем Вилкул, потом лег под Вилкула и проиграл. И теперь, вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, он несет всякую ахинею, как самый настоящий мерзавец, я на этом настаиваю.

Вилкул, видимо, человек зависимый. Сказал Ахметов вести себя так, вот он так себя ведет. Что уж говорить, если даже где он был губернатором, где его папа до сих пор мэр Кривого Рога, а это второй по значимости город Днепропетровской области, он там проигрывает Бойко у себя на месте.

Вы должны просто покаяться и сказать: «Ребята, мы ошиблись, давайте строить наши отношения так, что пусть даже мы пойдем отдельными колоннами на парламентские выборы, но чтобы хоть потом могли договориться».

Я считаю, что они решили задачу, которую поставил им Ахметов, который хотел, чтобы Порошенко остался президентом, потому что у них общий бизнес, и они эту задачу решили.

Я не знаю, насколько они удовлетворены финансово результатом своей работы, но то, что они сыграли против интересов своих избирателей – это совершенно очевидно, и я думаю, что избиратели сделают вывод», – резюмировал Погребинский.