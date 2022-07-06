Вилкул просит считать себя бандеровцем: «Партия регионов» никогда не была пророссийской

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Новости Украины

Александр Вилкул, занимавший должность вице-премьера во времена Виктора Януковича, озвучил уничижительные эпитеты в адрес своего бывшего начальника.

Такие заявления он сделал в интервью обслуживающему интересы Петра Порошенко политологу Тарасу Березовецу, который в прошлом также работал на «регионалов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «Партии регионов» на этой территории не был только тот, кого не взяли в «Партию регионов», либо, кто вообще не интересовался политикой, либо того, кого в «Партию регионов» не взяли. Других тут не было. Много же ярлыков, и все помнят только концовку, когда Янукович оказался трусливым предателем. «Партия регионов» воспринималась здесь долгие годы как партия промышленность. То есть не как партия прорусская или не прорусская. Как партия промышленников, хозяйственников. Как партия тяжёлой промышленности. Какой она, по сути, и была какое-то время. Да, в конце своей деятельности появились какие-то шизофреники, которые начали делать российский уклон резкий. Янукович сделал то, что он сделал и так далее. А длительный промежуток времени она рассматривалась как партия индустриального региона», – заверил Вилкул.

Облив помоями бывшего шефа, Вилкул не забыл ублажить шефа нынешнего.

«Я уверен, что те, кому это положено, сделают всё для того, чтобы наша страна была восстановлена в её международно-признанных границах, включая и Крым, и Донбасс. Политика – это искусство возможного, и есть в нашем государстве люди, которые за это отвечают. Более того, я могу сказать, что мы гордимся тем, что Владимир Александрович Зеленский, наш президент, из Кривого Рога, и он ведёт себя очень мужественно. Он является одним из символов воюющей, сражающейся Украины. Мы поддержим те решения, которые он примет», – сказал чиновник.

Вилкул 11 лет состоял в «Партии регионов», а после госпереворота в Киеве в 2014 году, до 2020 был одним из лидеров «Оппозиционного блока», который позиционировал себя защитники русскоязычного населения Юго-Востока Украины, а сам депутат и его одномандатники всё постмайданное время пиарились на этой теме.

Ниже – фото времен Виктора Януковича, когда Вилкул дружил с “байкерами Путина” из “Ночных волков”. Очевидно, как представитель партии тяжелой промышленности: