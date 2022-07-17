Вилкул унижается: Простите, мы уродились русскоязычными

17.07.2022  15:51 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Проституция, Украина
Новости Украины

Война на Украине будет нести затяжной марафонский характер, за это время «русскоязычные украинские патриоты» перейдут на «мову» и станут ничуть не хуже своих украиноязычных титульных товарищей.

Об этом в эфире «Deutsche Welle» заявил глава Криворожской военной администрации экс-член Партии регионов Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война на Украине будет нести затяжной марафонский характер, за это время «русскоязычные украинские патриоты»...

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«На большую часть юго-востока большую часть вешали ярлыки «сепаратисты», на меня тоже, на простых людей, за то, что мы разговариваем на русском языке. Но мы такими родились», – оправдывался Вилкул.

Он подчеркнул, что «русскоязычный украинский патриотизм» воюет ничуть не слабее, чем «украиноязычный», однако необходим переход на украинский язык: «я за украинизацию».

«Потому что мы – украинцы, мы защищаем свой дом, мы защищаем Украину. Остальное – политические ярлыки. Войну выиграют марафонцы. Мы на своей земле, нам отступать некуда, потому надо стать марафонцами, и мы станем марафонцами, надо воевать долго – мы будем воевать долго. Надо каждое утро просыпаться, чтобы приблизить нашу победу», –  «заливал» бывший «регионал».

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