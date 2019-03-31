Вилкула объявили главным предателем Новороссии

31.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Александр Вилкул, ставленник олигарха Рината Ахметова, стал главным предателем, помогавшим дробить голоса избирателей Юго-Востока, пишет в своем блоге сотрудник Института стран СНГ Кирилл Фролов.

«Вилкул подставил УПЦ, агитируя её верных чад голосовать за себя, а не за Бойко и украв у него 3 процента, которые не позволили ему стать третьим… Почему Вилкул главный предатель? Потому что он обворовал Новороссию… Если Вилкул хоть чуть-чуть православный, пусть деятельно кается, рвёт с Ахметовым», – призывает автор.

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Беглый депутат Верховной Рады Александр Онищенко полагает, что итоги первого тура президентских выборов станут поводом для Ахметова пересмотреть свои инвестиции в украинские политические проекты с прицелом на осенние парламентские выборы.

Сейчас, как известно, Ахметов одновременно поддерживал и Вилкула, и Олега Ляшко.

«Оба проекта (плюс растопленный в Вилкуле Мураев) не набрали даже по 5 процентов. А значит, в парламент они не пройдут. Ахметов смотрит на эти рейтинги как бизнесмен. А это в свою очередь означает, что смысла финансировать ни Ляшко, ни Вилкулп уже тоже нет», – считает Онищенко.