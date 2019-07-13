Вина Порошенко в денежном исчислении стала еще больше

13.07.2019, Киев, Максим Карпенко

За пять лет правления президент Украины Петр Порошенко нанес стране ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. Об этом в эфире телеканалу NewsOne заявил бывший замглавы Администрации президента, адвокат Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Юрист подчеркнул, что речь идет не только о прямом воровстве из бюджета, но и об ущербе, нанесенном репутации страны и бизнесу.

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«Речь идет о миллиардах долларов. И этот ущерб считать надо не только путем прямой кражи – запустил руку в бюджет и украл. Не только так.

Этот ущерб можно посчитать и в связи с резким уменьшением капитализации страны, то есть, национального богатства. Все его поведение и то его правление, которое мы видели в последние пять лет, оно привело к депрессивному состоянию промышленности, экономики, социальной сферы и всего того, что составляет национальное достояние украинского народа.

Все это упало в цене – промышленные предприятия, компании, предприниматели, весь их бизнес резко упал в цене и поэтому этот ущерб нужно оценивать не просто по тому, сколько он перечислил себе в карман, а какой ущерб он нанес государству», – заявил Портнов.