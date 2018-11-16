Винница наносит удар по ставленнику Порошенко

16.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Духовенство Винницкой епархии поддержало решение Собора епископов УПЦ, осуждающее деятельность по созданию так называемой поместной православной церкви на Украине под эгидой Константинопольского патриархата.

Об этом сообщается на сайте синоидального информационно-просветительского портала УПЦ со ссылкой на киевскую интернет-газету “Страна”.

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Отмечается, что собрание прошло вчера вечером и носило экстренный характер. Участвовали при участии игумена Лемешевского мужского монастыря и игуменьи Браиловской и Барской женских обителей.

Также в собрании предлагалось принять участие правящему архиерую Винницкой епархии митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, который считается близким к президенту Порошенко и которому, как сообщали СМИ, президент предложил стать правой рукой главы новой церкви, но Симеон отказался прийти на эту встречу.

“Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви”, – говорится в в итоговом заявлении винницкого духовенства. – Собрание осуждает грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей Церкви и заявляет поддержку Предстоятелю нашей церкви, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию”.

Кроме того, священники предложили митрополиту Симеону созвать общее собрание всей Винницкой епархии на 19 ноября, чтобы “общеепархиальным голосованием поддержать решения (архиерейского собора) и явить всецерковное единство перед лицом будущих испытаний”.

Заявление подписали 42 участника собрания из 44 присутствовавших. Некоторые участники собрания рассказали журналистам, что настроены прекратить поминовение правящего архиерея Симеона на службе.

В свою очередь киевский публицист Дмитрий Скворцов, специализирующийся на православной тематике, уточнил в своем блоге, что формулировки в отношении правящего архиерея были бы ещё жестче, если бы не приезд на собрание секретаря епархии протодиакона Владислава Демченко, который уговорил священников «смягчить обороты».

«У нас 99% уверенность, что владыка наше решение об общеепархиальном собрании проигнорирует. Но стараемся быть последовательности. Поэтому многие из присутствующих намерены в понедельник ехать в Киев к Блаженнейшему Онуфрию», – передает слова священников Скворцов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, президент Украины отказался ехать на встречу с иерархами УПЦ в Киево-Печерскую лавру, потребовав от них приехать в Украинский дом. Позже стало известно, из всех архиереев УПЦ с Порошенко встретились лишь три человека, включаю Симеона.

В итоге Собор епископов УПЦ, состоявшийся в Лавре, осудил незаконное вмешательство стамбульского патриарха Варфоломея “во внутренние дела другой Поместной Церкви”. При этом митрополит Симеон так и не поставил свою подпись под этим решением.