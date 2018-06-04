04.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Скандал, Спорт, Украина

Винница вляпалась в неонацистский скандал


Во время футбольного матча винницкой команды “Нива” и хмельницкого “Агробизнеса” болельщики надели на себя футболки со свастиками.

Об этом сообщает “Спортарена”, уточняя, что гитлеровскую символику использовали винницкие ультрас, передает корреспондент ПолитНавигатора”.

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Указывается, что свастика была нанесена на футболки красного цвета тем самым “образовывая флаг нацистской Германии”.

При этом поединок не имел турнирного значения, поскольку “Агробизнес”, в отличие от винницкой команды, уже гарантировал себе выход в Первую лигу.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в киевском клубе “Бинго” нацисты пришли на концерт с символикой Третьего рейха.

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