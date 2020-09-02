«Виноват Вучич». Джуканович признал временное поражение

02.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович убежден, что представляет светлую евроинтеграторскую сторону, а противостоят ему националисты образца 90-х и президент Сербии Александр Вучич.

Об этом черногорский диктатор рассказал телеканалу Newsmax Adria, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только в Черногории, но и в регионе, в целом, столкнулись два взгляда на будущее, – заявил Джуканович. – Один – это тот, который олицетворяет нынешний состав правительства Черногории, которое рассматривает наши страны в Европейском Союзе – и в европейской, и евроатлантической системе ценностей. Против нас очень живой национализм 90-х годов, который пробудился в новых обстоятельствах, с некоторыми новыми стимулами и который рассчитывает повернуть колесо истории вспять, но я не думаю, что это возможно».

(При этом находящийся на вершине власти уже около 30 лет черногорский диктатор как-то упустил из виду, что в 90-е он тоже управлял республикой, бывшей тогда в составе союзной Югославии, занимаясь контрабандой, сколачивая себе первый капитал).

По мнению Джукановича, кто есть кто, можно было понять ночью после выборов, когда оппоненты режима эмоционально отмечали победу оппозиционной коалиции, и все «стали свидетелями всплеска нетерпимости, агрессии и примитивизма».

При этом диктатор пообещал, что не будет вставлять палки в колеса победившим просербским политическим силам, хотя высказал сомнение, что они смогут договориться:

«Мы получим предложение о формировании правительства от тех, кто будет иметь 41 мандат в парламенте… На данный момент у нас есть такое объявление (от трех политических сил – ред.). Но их программы довольно далеки друг от друга…. Я не буду влиять на это. С чего бы? Если их хоть что-то объединяет, так это желание убрать Демократическую партию социалистов (партию Джукановича – ред.). С которой я и останусь, поскольку твердо убежден в правильности своих политических взглядов».

В ходе беседы Джуканович не обошел стороной и церковный вопрос, а также взаимоотношения с Сербией.

«Статус Сербской Православной Церкви в Черногории должен быть решен, – сказал черногорский диктатор. – Намерения черногорской религиозной и даже политической общественности возродить ценности, представляющие традиционное черногорское общество (то есть томос для раскольников – ред.), полностью законны. Возможно, существует недовольство из-за проводимой нами политики, ее стандартов, «Закона о свободе вероисповедания». Не исключено, что эти причины преобладали, когда маятник качнулся в другую сторону… Но окончательных выводов делать не нужно, черногорское общество, к сожалению, до сих пор разделено».

По мнению Джукановича, политика президента Сербии Александра Вучича продемонстрировала ему и его соратникам «два проблемных направления»:

«Первый – это вмешательство во внутренние политические вопросы другого государства, а второй – возрождение идеи Великой Сербии», – отметил лидер поигравшей ДПС.