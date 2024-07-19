«Виноваты жара и Россия» – министр энергетики Украины оправдывается в Раде за блэкаут

Вадим Москаленко.  
19.07.2024 19:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Энергетика


За полгода из выделенных из бюджета средств украинское правительство не потратило ни одной гривны по целевому назначению.

Об этом в ходе «часа вопросов правительству» в Верховной раде заявил скандально известный депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За полгода из выделенных из бюджета средств украинское правительство не потратило ни одной гривны...

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«Господин министр энергетики и все правительство, у меня нет к вам аплодисментов, у меня есть к вам возмущение: в стране энергетическая катастрофа. Катастрофа, иначе назвать это нельзя. Понятно, что это следствие российских атак. Но, к сожалению, это есть и следствие вашего бездействия.

Сейчас мы получаем данные, что в первом квартале этого года не была использована ни одна гривна, выделенная на строительство защиты энергообъектов, а в целом за первое полугодие на 21% недовыполнено. Даже те деньги, которые были… не были направлены на то, чтобы построить эту защиту. Поэтому у меня вопроса два. Первый – кому оторвут яйца за все это? И второй вопрос: что вы сделаете, чтобы спасти страну перед зимой?», – сказал Гончаренко.

Министр энергетики Герман Галущенко согласился, что ситуация в энергетике крайне тяжёлая.

«Можно я начну со второго вопроса, потому что первый вопрос риторический, я думаю, что вы почувствуете на него когда-то ответ.

Сегодня делается огромное количество работы, и действительно, в энергетике ситуация критически сложная. Критически сложная, потому что более 9 гигаватт мощностей мы потеряли в системе. При пиковой нагрузке-18, это половина. Половина! Такого не проходила ни одна страна мира никогда! Поэтому давайте тоже реально оценивать ситуацию.

Еще и очень сложная погода, очень аномальная жара добавилась, и это очень сложно с точки зрения вообще удержания системы и воздействия на оборудование. Очень сложная ситуация. Но давайте говорить о том, что это все является следствием прежде всего российских атак, а не бестолкового управления в энергетике», – сказал он.

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