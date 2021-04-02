Виновники срыва запуска крымских ТЭЦ избежали наказания

02.04.2021, Москва, Олег Кравцов

«Технопромэкспорт» (ТПЭ)сможет избежать многомиллионных штрафов за срыв сроков запуска трех энергоблоков на 705 МВт Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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Уточняется, что штрафа удалось избежать из-за смещения правительством сроков ввода в эксплуатацию трех энергоблоков Балаклавской и Таврической ТЭС.

«Согласно распоряжению правительства от 29 марта, ввод двух энергоблоков Таврической ТЭС задним числом смещен вправо на пять месяцев — на февраль и апрель 2019 года. Запуск одного блока Балаклавской ТЭС также перенесен на пять месяцев — до апреля 2019 года. Срок ввода другого блока Балаклавской ТЭС не изменился — в распоряжении по-прежнему указан его ввод в сентябре 2018 года. Цель поправок — полностью снять ответственность с ТПЭ за задержку запуска ТЭС», – отмечается в статье.

Запуск ТЭЦ откладывался несколько раз. «Технопромэкспорт» пытался доказать в суде, что на последних этапах присоединение к общей сети затянулось по вине «Крымэнерго», однако проиграл все споры в кассации в конце 2020 года. В итоге компанию оштрафовали на 210 миллионов рублей за срыв запуска первого энергоблока Балаклавской ТЭС

Теперь же из-за упомянутого выше решения правительства компании удается избежать штрафных санкций, общая сумма которых оценивается в 600 миллионов.

При этом в «Технопромэкспорте» надеются отменить ранее начисленный штраф через суд.