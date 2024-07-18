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До начала спецоперации Украина была главным поставщиком зерна в Европу (вспоминаем концепцию «аграрной сверхдержавы» времен Порошенко). Украинским зерном Евросоюз компенсировал собственные неурожаи, происходящие в результате различных климатических аномалий. Однако объем поставок с Украины серьезно снизился из-за боевых действий, за продолжение которых топят как раз еврочиновники.

На упадок ключевой отрасли Украины крайне негативно влияет варварская могилизация, выгребающая на фронт кадры отовсюду, включая аграрный сектор. Но в этом году есть еще одна напасть – аномальная жара рискует погубить значительную часть посевов, и это уже превращается в политическую проблему для Украины. Дело в том, что вывоз аграрной продукции сейчас обеспечивает 60% всего экспорта Незалежной.

«Если вторая декада июля действительно завершится без дождей на большей части страны, это погубит урожаи, и приведет к очень заметному сокращению притока валюты на Украину, что вынудит активнее продавать ЗВР. Да и сбор внутренних налогов уменьшится из-за сокращения производства пищепрома. На нашу страну жара тоже повлияет. Но в России в зерно выращивают не только в европейской части, поэтому большой неурожай заметно менее вероятен», – замечает политик Олег Царев.

Несколько иная ситуация во Франции – там урожай пшеницы снизился до 4-летнего минимума из-за сильных дождей. 2024 год стал одним из рекордных по осадкам за всю историю наблюдений в стране, Париж будет вынужден ограничить экспорт продукции. Нынешний урожай будет крайне восприимчив к грибковым заболеваниям и как следствие не пригоден для дальнейшего использования.

Если кто не знал: Франция традиционно продает пшеницу в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Фьючерсы в Париже подскочили на 0,7% в минувший вторник. Голод никто не обещает, но жители ЕС будут вынуждены смириться с повышением цен на продовольствие.

Но просроченный Зеленский уже выразил готовность подсуетиться и помочь Макрону. Не зря власти Молдовы выдали экстренное разрешение на ввоз без всяких проверок украинского зерна на свою территорию – чтобы оно шло транзитом дальше на Запад.

И теперь понятно, почему вдруг в сложившейся ситуации опять засуетился друг Эрдоган, предлагая официально реанимировать зерновую сделку.

Заседающая на Банковой ликвидационная комиссия в сложившейся ситуации будет придерживаться принципа печально известного министра финансов Вышеградского, известного фразой «Сами недоедим, но вывезем!», тем более, что сельскохозяйственные угодья режимом Зе-Ермака уже пущены с молотка, и в руках недогосударства остались лишь какие-то неликвиды. Главное, чтобы европейские партнеры не пострадали…

«Просроченный обмудок готовит голодомор», – предостерегает обозреватель Армен Гаспарян.