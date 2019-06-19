Виновные в гибели сотен приднестровцев должны предстать перед судом

19.06.2019, Москва, Елена Острякова

Все виновные в Бендерской трагедии, 27-я годовщина которой сегодня, должны предстать перед судом.

Об этом в эфире Первого Приднестровского телеканала заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор за эту бойню никто не ответил. Приказы отдавали конкретные люди. Но тогда, не разобравшись, их наградили орденами. Мы должны получить ответ, кто отдал приказ, и за этот приказ виновные должны понести ответственность. В мире есть прецеденты. Будет народный трибунал. Мы должны услышать, кто виновен и что произошло. Нельзя кидать армию против мирных людей», – сказал Красносельский.

Он считает, что простого покаяния от молдавской стороны недостаточно.

«Покаяние не решит проблемы. Приведу, может, грубый пример, но показательный. Живут соседи на одной лестничной площадке. И вот один сосед решил завладеть женщиной своего соседа, убивает его и пытается посягнуть на ее честь и достоинство. Соседка дала ему отпор. Прошло 27 лет, и он просит у нее прощения. Она ему отвечает, что прощения просить не надо, пусть выскажется суд. У нас то же самое. Не надо каяться. Дайте юридическую и правовую оценку. А когда будет оценка, можно прийти к покаянию», – сказал Красносельский.

Как известно, 9 июня 1992 года в Бендеры при поддержке румынской бронетехники и танков вошли регулярные части армии и полиции Молдовы. Вторжение сопровождалось массированным артиллерийским и минометным обстрелом.

Бои продолжались 40 дней. В результате погибло почти 700 приднестровцев, больше 1300 человек получили ранения. Более 100 000 беженцев покинули город.

Солдаты и полицейские Молдовы грабили магазины и личное имущество бендерчан, вывозилось оборудование заводов и фабрик.

За время ожесточённых боёв в Бендерах были разрушены и повреждены десятки предприятий, сотни жилых домов и административных зданий.

Сегодня в во всех городах Приднестровья на 1 минуту запустили сирену в память о Бендерской трагедии.