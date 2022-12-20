«Виновных судить: наша территориальная оборона – мясо для фронта» – генерал ВСУ

Украинское руководство и парламент могли гораздо раньше начать готовить территориальную оборону, которая в таком случае не превратилась бы в мясо для фронта, а стала «эффективным сопротивлением России».

Об этом в эфире интернет-канала «Курбанова live» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«К сожалению, нас до последнего дня «кормили» сказами о том, что ничего не будет, нужно ждать шашлыков в мае. За это время уже руководство, которое сидит у нас в офисе президента, рассказывают, что они знали, но не хотели рассказывать. Если знали, и даже, если не хотели рассказывать, почему ничего не делали? Почему эта преступная небрежность или бездействие привело к таким последствиям? Потому что на самом деле мы могли сделать за это время, если они уже знали в октябре, как они говорят, за те четыре месяца можно было сделать огромное количество работы, но они ее не сделали», – обвинял Кривонос.

Он подчеркнул, что люди, которые вовремя не приняли закон, который бы позволил создать «мощную систему подготовки гражданских», должны быть осуждены.

«Так же, как в свое время они затянули принятие и рассмотрение законопроектов о территориальной обороне. Они более чем на полгода затянули президентский законопроект, потому что он никак не мог податься, если бы рассмотрение началось еще в декабре 2020 года, то – сколько бы мы могли успеть, чтобы развернуть нормальную территориальную оборону. Не силы территориальной обороны, как они сейчас создали. Реально, это просто банальное мясо для фронта, это используется для пополнения потерь на фронте. Вместо того, чтобы создать более мощную систему – как подготовки, так и охраны территории Украины, и подготовки огромного резерва. К сожалению, этого не было сделано. Ситуация сложилась, что знали все, но те, кто должны были принимать решения, почему-то эти решения не принимали. Поэтому начало войны – это отдельное и очень жесткое должно быть расследование после победы, потому что сейчас, как они говорят, не актуально», – вещал украинский генерал.