Виновных в халатной мобилизации требуют отдать под суд

29.09.2022  19:44 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков опубликовал видеоролик, который, по его мнению, свидетельствует о халатном отношении к работе у части лиц, ответственных за проведение частичной мобилизации.

О проблемах в сюжете рассказывает военный, представившийся старшим лейтенантом медицинской службы запаса, призванным по мобилизации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков опубликовал видеоролик, который, по его мнению, свидетельствует о халатном...

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«Вот так, мы, мобилизованные люди, приехали в поле, выгрузили. Ничего нет, разжигаем костёр. Никто не ждёт, сумки стоят, очередь из автобусов. Обещали к завтрашнему утру, даже палатки с печкой не дали. Ночуйте в поле – и пофиг. Автобус уехал, никто никому не нужен. Сухпая не было, подъёмных не было, как стадо баранов, загнали. Сами мобилизовываемся потихоньку, выбираем старших, организовываемся в группу», – рассказывает автор видео.

Стрелков назвал такой подход «классикой жанра».

«Вспоминается мартовская ночь в 95-м на окраине аэродрома в Моздоке – под постоянный вой и грохот взлетающих и садящихся «Тушек». Нам даже костры не разрешили разжигать. Но это вовсе не значит, что те, кто так шикарно обеспечивает мобилизованных, не должны идти за это под суд и далее в штрафные роты. Хотя бы потому, что они должны быть среди тех, кого у них хватило компетенции высадить в голом поле (раз уж не смогли ничем обеспечить призванных)», – прокомментировал Стрелков.

Аналогичные претензии обнародовал экс-секретарь СНБО ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Заходят сформированные ещё до объявления мобилизации подразделения – и их поведение напоминает поведение выпущенного на волю зверька, родившегося и выросшего в зоопарке. Одна рота зашла в населённый пункт на позиции рядом с нами, расположилась, выложила БК в правильную геометрическую форму, поставила технику рядом – для удобства. Хорошо, наши офицеры прибыли для увязки, увидели эту картину и давай заталкивать всех в подвал – едва успели, как всех накрыло артой.

Сегодня из той же самой гвардии колонна решила проехать из пункта А в пункт Б и заперлась прямо на позиции противника – мало кто выскочил из огня. Ну что это????? Господа армейские начальники, что вы творите? Мы уже восемь с лишним лет воюем, а в этой операции с первых дней, – кто вам мешает прийти и выстроить взаимодействие, чтобы мы показали, научили, сопроводили, помогли?…», – возмутился в своём тг-канале Ходаковский.

Он призвал руководство заканчивать «имитировать стратегов», т.к. за ними «же задолбало разгребать».

«Каждый раз одно и то же – мы с открытыми намерениями, а на нас смотрят с высоты генеральских погон. Пока не найдешь внизу вменяемых офицеров – работа не налаживается», – констатировал командир.

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