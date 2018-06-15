15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

1 919 просмотров

Виновным во взрыве в Киеве, где пострадали дети, оказался экс-боевик АТО

Автомобиль, в котором находилась взрывчатка, сдетонировавшая вчера перед домом главного правосека Андрея Тарасенко, в результате чего пострадало четверо детей, принадлежит бывшему боевику т.н. АТО.

Об этом на брифинге в Киеве заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам силовика, предварительно установлено, что взрывное устройство имело элементы гранаты РГД-5.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Уже установлено, что коробка находилась внутри автомобиля, дети ее оттуда достали, и взрыв произошел после того, как одна из девочек ее открыла. Хозяин этого автомобиля установлен, он находится в районном управлении, с ним работают следователи. Предварительно с места происшествия изъяты несколько фрагментов гранаты РГД-5.

Это человек 77-го года рождения, он проживал в городе Киеве. Да, он офицер запаса и принимал участие в Антитеррористической операции, он участник боевых действий. Принимал участие в составе Вооруженных Сил, не других формированиях добровольческих или подразделениях МВД – в Вооруженных Силах», – заявил Крищенко.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что взрывное устройство было оставлено хозяином в припаркованной машине с целью борьбы с автомобильными ворами. Однако жертвами оказались играющие во дворе дети, которые сумели пробраться в салон машины.