Вип-делегация Болгарии в Киеве: «Братушки» теперь вместе с бандеровцами против России

Михаил Рябов.  
06.02.2024 23:35
  (Мск) , Киев
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Болгария, Дзен, НАТО, Проституция, Украина


Делегация парламента Болгарии посетила Киев и выступила в Верховной раде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посягательство на судьбу каждого украинца — это посягательство на судьбу каждого из нас. поэтому мы не перестанем повторять – будущее свободного демократического мира невозможно без свободы украинского народа», – сказал болгарский спикер Росен Желязков.


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«Мы продолжим поддерживать Украину – не должна допустить, чтобы режим Путина оторвал даже маленький кусочек земли от страны», – в свою очередь пообещал глава болгарского представительства в парламентской ассамблее НАТО Даниэль Митов.

Второго февраля Болгария с задержкой начала отгрузку в Киев старых БТРов (возраст некоторых составляет около 50 лет) и другой бронетехники, часть из которой использовалась полицией или была на консервации.

Задержка была вызвана тем, что Болгария некоторое время выжидала, надеясь, что более богатые западные страны оплатят перевозку старой техники на Украину.

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