Виртуальная встреча Путина и Байдена: Глава Госдепа спрятался за маску

22.04.2021, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин выступил на Саммите лидеров по вопросам климата. Как известно, к участию в мероприятии его настойчиво приглашал президент США Джо Байден.

В саммите приняли участие 40 руководителей государств. Они выступали в алфавитном порядке, каждый по 3 минуты. Путин был двадцать вторым. Интересно, что из мировых лидеров только Байден слушал выступления, сидя в маске. Кстати, связь осуществлялась через сервис Zoom, который накануне обещал отключить от своих услуг всех российских чиновников.

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Как указывает журналист Дмитрий Смирнов, выступавшего до Путина Макрона прервали на полуслове, сигнал перешел в Москву, но об этом не сообщили. Поэтому возникла пауза.

Примечательно, что, когда Путин начал говорить, госсекретарь США Энтони Блинкен зачем-то надел маску. А Байден уткнулся в документы и не глядел на экран.

Речь Путина была посвящена усилиям России по борьбе с изменением климата. «Напомню, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза», – сказал Путин.

Он призвал увязывать продвижение зеленой энергетики с борьбой с бедностью и сокращением разрывов в развитии между странами.

Вскоре после выступления Путина Байден покинул саммит. Какого-то обмена мнениями, тем более, по политическим вопросам, между лидерами не было. Тем не менее, их виртуальная встреча воспринята некоторыми экспертами позитивно.

«Зелёная повестка», – главное, на чем Россия и Запад могут начать мириться в близком будущем», – прокомментировал выступление президента либеральный политолог Станислав Белковский.