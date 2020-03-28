Вирус «Анти-России» глубоко поразил Украину – излечения нет

28.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Антироссийские идеи, которыми безальтернативно накачивала государственное пропаганда население Украины в последние шесть лет, дали прочные корни – о выздоровлении общества говорить преждевременно. Хотя есть и отдельные случаи «переобувания» бывших глашатаев Майдана.

Об этом «Эху Киева» рассказала украинская телеведущая Диана Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень забавно, конечно, наблюдать, как сейчас отъявленные еще пять назад порохоботы вдруг перекрашиваются, – рассказала телеведущая. – У них очень сильно меняется риторика, вдруг они тоже начинают мыслить критически…. И повестка дня действительно изменилась, но предстоит еще большая работа».

Диана Панченко отметила, что спустя шесть лет после майдана украинское общество начинает меняться, но до выздоровления еще далеко. И до сих пор эмоции, как правило, подменяют украинцам здравый смысл.

«В большинстве случаев для украинцев до сих пор хорошо все то, что «АнтиРоссия», – заметила журналист. – То есть мы строим, по сути, «АнтиРоссию»…Все равно сегодня больше 40 процентов за вступление в НАТО. Это немножко меньше, чем год назад, тем не менее, это очень большая цифра…. Больше 58 процентов украинцев… не хотели бы вернуться в Украину до 2014 года, несмотря на (низкие – ред.) тарифы и курс доллара по восемь (гривен – ред.). Больше 45 процентов считают события на майдане – «революцией достоинства… Это тренд «АнтиРоссия» – это то, что хочет видеть большинство граждан нашей страны».

Панченко считает, что подобное мышление украинцам целенаправленно навязывали на протяжении многих лет со школьной скамьи.

«Я закончила школу в 2005 году и сейчас анализирую, какие сочинения я старательно выводила своим корявым почерком на тему того, что нас всегда гнобили, и что во всех наших проблемах виновата, конечно, Россия. И «слава Богу, шо я не москаль!». Патриотизм какой-то ущербный. Я всегда думала, что патриотизм – это гордиться своей наукой, литературой, спортом, но уж точно не кричать, что «слава Богу, что у нас все не так как в России!» – добавила телеведущая.