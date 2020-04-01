Вирус беспощадно косит американскую армию

01.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Введенные вооруженными силами ряда стран карантинные меры не особо помогли в противостоянии пандемии коронавируса – военнослужащие, особенно американские, несут серьезные потери.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Так, на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt, CVN71), который находится в Персидском заливе, 25 марта у троих моряков был обнаружен коронавирус. Спустя сутки тестирование показало заражение у 25 человек. Авианосец экстренно готовится «к отступлению» на базу ВМС США на острове Гуам, однако, как сообщил Пентагон, даже там моряки не смогут покинуть судно. Фактически, целый авианосец, который является элементом глобальной военной стратегии США, за короткое время оказался выведен из строя», – пишет газета.

Всего же, согласно официальным данным на вчерашний день, у 568 американских военных тест на коронавирус дал положительный результат. Кроме того, зафиксировано почти 450 случаев заражения среди гражданского персонала армии США. Сейчас по числу заболевших военнослужащих армия США занимает первое место среди всех армий мира, только в ВМС заразившихся – 133 человека.

Вирус привел уже и к безвозвратным потерям. 31 марта Пентагон сообщил о погибшем бойце Национальной гвардии США из штата Нью-Джерси. Он был госпитализирован 21 марта, а спустя неделю умер в одном из военных госпиталей.

Поразил вирус и военнослужащих других стран, входящих в НАТО.

«Что касается стран НАТО, то известно, например, о двадцати заболевших военнослужащих международного батальона НАТО в Литве. Двое из заболевших – офицеры армии Нидерландов. Также заразились COVID19, как минимум, 33 сотрудника центрального аппарата НАТО в Брюсселе.

В Италии на режим самоизоляции переведены одновременно девять заболевших генералов, в том числе – начальник Генерального штаба страны. Пять случаев заражения зафиксированы на итальянском флоте. На базе ВВС Великобритании на Кипре на карантин были помещены трое офицеров. В Греции на карантин отправлен один из кораблей национальных ВМС. Сообщалось об одном погибшем военном», – сообщает издание.

При этом, по информации Минобороны РФ, заболевших с диагнозом COVID19 среди российских военнослужащих нет.