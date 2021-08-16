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16.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Кризис, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм
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Вирус навальнизма разъедает и губит КПРФ – политолог

Заигрывание со сторонниками блогера-уголовника Алексея Навального закончится для КПРФ поражением. Об этом в своем...

Заигрывание со сторонниками блогера-уголовника Алексея Навального закончится для КПРФ поражением.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внимание, которое уделяется КПРФ со стороны властей, конечно, беспрецедентное. И этому есть вполне себе разумное объяснение. Ведь конторка донатенфюрера рассасывается помаленьку, и ниша “заказника оппозиции”, в том числе, несистемной – опустела. Вот странные люди из КПРФ и решили её заполнить своими телами зачем-то.

Властям такой расклад вполне понятен и приятен: комми добровольно взяли на себя функцию “санитаров леса” и теперь собирают у себя весь политический мусор, который валяется вот просто так.

Не знаю, просчитывали ли результаты такого эксперимента в руководстве КПРФ, но уже совершенно понятно, что добром он не окончится – не плачьте потом, ребята, и не говорите, что вас не предупреждали. Игры с “умным голосованием”, деструктивными образами и иноагентскими средствами до добра никогда и никого не доводили», – написал Мухин.



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