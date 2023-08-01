Вирус «рагулизма» может уничтожить Россию – юрист привёл в пример Монтян

Существует большая опасность подцепить в результате СВО вирус «рагулизма», и тогда вместо победы Россия потерпит поражение, причем изнутри правовым нигилизмом и неуважением к государственным устоям.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказал юрист Илья Ремесло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя даже в ходе ведущейся войны и всего прочего превращаться в того, с кем ты борешься. То есть, допустим, Россия победила Украину. И так получилось, что вирус рагулизма – презрение к закону, выбрасывание чиновников в мусорные баки, ограничение прав меньшинств, – Россия впитала бы в себя. Она бы могла считать себя победительницей? Да нет. Самое главное состоит в том, чтобы в процессе борьбы с Украиной не стать самим Украиной.

То есть, условно говоря, извините за грубость выражения, как бы выдавить из себя ментального хохла. Это не означает, что я имею в виду украинцев – у нас полно таких людей, последователей Татьяны Монтян. Люди просто низкой культуры. И они вовсе не украинцы», – подчеркнул он.