Вирус «рагулизма» может уничтожить Россию – юрист привёл в пример Монтян
Существует большая опасность подцепить в результате СВО вирус «рагулизма», и тогда вместо победы Россия потерпит поражение, причем изнутри правовым нигилизмом и неуважением к государственным устоям.
Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказал юрист Илья Ремесло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нельзя даже в ходе ведущейся войны и всего прочего превращаться в того, с кем ты борешься. То есть, допустим, Россия победила Украину. И так получилось, что вирус рагулизма – презрение к закону, выбрасывание чиновников в мусорные баки, ограничение прав меньшинств, – Россия впитала бы в себя. Она бы могла считать себя победительницей? Да нет. Самое главное состоит в том, чтобы в процессе борьбы с Украиной не стать самим Украиной.
То есть, условно говоря, извините за грубость выражения, как бы выдавить из себя ментального хохла. Это не означает, что я имею в виду украинцев – у нас полно таких людей, последователей Татьяны Монтян. Люди просто низкой культуры. И они вовсе не украинцы», – подчеркнул он.
По словам эксперта, Монтян и ее сторонникам чужд ценностный подход.
«Монтян приезжала ко мне в Петербург, я посмотрел, что к ней на встречу собралось несколько десятков человек, но там просто, знаете, на лице всё написано. Это люди низкой культуры, схожие с ней по вот этому восприятию мира. И эти люди не понимают, что самое главное – это ценностный подход. То есть, нужно сохранять ценности, за которые мы боремся. Потому что, если мы их потеряем и начнём превращаться в Украину, позволяя себе неразборчивость в средствах, позволяя нарушать закон, вести себя финансово нечистоплотно и так далее, всё, что входит в понятие «рагулизм», тогда мы потерпим поражение в войне. Она может как угодно формально окончиться, но мы подцепим себе этот вирус, и дальше всё будет очень и очень плохо», – заключил Ремесло.
Спасибо!
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