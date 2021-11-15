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15.11.2021 12:19
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Медицина, Наука, Происшествия, Россия
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Вирусолог объяснил, что седьмой по счету коронавирус из популяции уже не выгнать

Коронавирус, ставший причиной нынешней пандемии, скорее всего навсегда останется с человечеством. Об этом, передает...

Коронавирус, ставший причиной нынешней пандемии, скорее всего навсегда останется с человечеством.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Александр Семенов , отвечая на вопрос, почему до сих пор ковид не стал сезонной инфекцией, хотя ему уже давно это предрекали.

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«Потому что сейчас идет очень интенсивный процесс по заболеваемости. А вот среди других коронавирусов заболеваемость совершенно другого характера, она вспышечная. Только после достижения коллективного иммунитета COVID-19 перейдет в фазу отдельных вспышек. Да, скорее всего, мы его из популяции уже не выгоним. У нас был шанс, но мы опоздали. Поэтому это будет еще один – седьмой коронавирус, – который мы знаем и который будет с нами жить», – сказал вирусолог.

По его словам, по мере нарастания численности населения земного шара, увеличения плотности, по мере роста мобильности и контактов между людьми периодически будут появляться новые заболевания.

«Это естественный процесс, он происходил до нас и будет происходить после нас. Надо просто делать так, чтобы этот процесс приносил нам меньше горя, страданий и проблем. Самая эффективная защита – это действительно вакцинопрофилактика», – резюмировал Семенов.

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