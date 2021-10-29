Вирусолог: «Отдохнув в Турции, туристы заражают россиян новыми штаммами»

29.10.2021 11:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Распространение коронавирусной инфекции в России в ближайший месяц не пойдет на спад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов, отвечая на вопрос о причинах нынешнего роста заболеваний ковидом.

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«Никакой цикличности у самого вируса нет, все объясняется куда проще. Сейчас открыты границы со многими странами, той же Турцией, к примеру. Люди летят туда в отпуск и привозят новые вирусы – в нашем случае это дельта-коронавирус, который совсем недавно появился в нашей стране», – сказал Шестопалов.

При этом он сомневается, что предстоящие нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября помогут в борьбе с пандемией.

«Если бы многие сидели дома, то да! Но боюсь, что люди не будут сидеть дома, а отправятся на отдых… На днях сам был в рабочей командировке в Сочи – там весь город забит туристами. Думаете, они в масках? Нет. А потом эти люди возвращаются к себе домой, привозят коронавирус в свой город», – сказал вирусолог.

По его словам, если бы не отдыхающие в других городах, то ситуация стала бы легче уже в ноябре, но теперь снижение показателей заболеваемости можно ждать лишь в начале декабря.

Кроме того, медик считает, что побороть четвертую волну может только вакцинация.

«Да, заразиться могут и вакцинированные, но повторю одну важную мысль: человек перенесет болезнь куда легче, и летального исхода не будет», – резюмировал Шестопалов.