Вирусолог рассказал, кто подвержен риску повторного заболевания ковидом

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Повторные заражения коронавирусной инфекцией нового типа случаются, но не носят массового характера.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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«По моим предварительным данным, частота повторных заражений мала. Если заражение и происходит, то во второй раз болезнь протекает гораздо мягче, чем в первый. Но повторные заражения всё же случаются, и чаще всего у пожилых. Происходит это по той же причине, которая влияет и на высокую смертность в возрастных группах, — из-за старения иммунной системы вместе со всем организмом», – сказал Волчков

По его словам, пожилые люди все-таки вырабатывают иммунитет, хотя он не настолько эффективен, как у детей, молодежи и людей среднего возраста.

Также ученый сообщил, какая вакцина лучше подойдет для той или иной возрастной категории.

«Сейчас уже достаточно большое количество людей в пожилом возрасте иммунизировались стандартным «Спутником V», и серьезных побочных эффектов он у них не вызывает. Поэтому я бы рекомендовал прививаться «Спутником V». А вообще для людей с хроническими заболеваниями и, возможно, для детей больше подойдет «Спутник Лайт». Есть определенная динамика: чем моложе человек, тем более агрессивно, яростнее иммунная система отвечает на «Спутник V». Мое наблюдение: пожилые люди легче переносят вакцинацию», – отметил вирусолог.