21.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Происшествия, Россия
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Вирусолог рассказал о гораздо более страшном заболевании, чем COVID-19




Смертность от лихорадки Эбола намного выше, чем от нынешней коронавирусной инфекции.

Об этом в интервью «Известиям» заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, работавший в Гвинее, когда там была эпидемия лихорадки Эбола, а также посетивший Италию и Китай во время вспышки COVID-19.

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По его словам, «эпидемия COVID-19 масштабна, но Эбола была страшнее».

«Нынешнюю пандемию даже близко нельзя с ней сравнивать, потому что смертность от лихорадки Эбола, особенно на начальном этапе, была 90%: из десяти заболевших девять умирали. Дальше ее удалось немного снизить, но в любом случае она несравнима и несопоставима с эпидемией COVID-19 по летальности — количеству погибших от числа заболевших», – сказал Семенов.

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