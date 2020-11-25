«Висит «кирпич». Москва не видит возможности для нормализации отношений с США

25.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Все конструктивные предложения России в адрес США игнорируются или обставляются невыполнимыми условиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос, какие ожидания в Москве от новой администрации в Вашингтоне.

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Она подчеркнула, что Россия заинтересована в нормализации отношений США.

«Но, на мой взгляд, обсуждать всерьез возможность полноценной нормализации в ближайшее время просто нет оснований, тем более учитывая бэкграунд фигур в новой команде, фамилий, которые сегодня объявлены», – сказала политика.

Она отметила, что РФ давно сформулировала основы своей внешней политики применительно ко всем странам на принципах взаимовыгодного, уважительного сотрудничества.

«И США здесь не исключение. Но всякие отношения — это улица с двусторонним движением. Пока же с американской стороны, выражаясь на языке дорожных знаков, который я выбрала, висит «кирпич». Все наши предложения, направленные в том числе на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, игнорируются или обставляются странными и, по сути, невыполнимыми условиями», – подчеркнула Матвиенко.

Также она добавила, что по отношению к смене власти в США «никаких иллюзий у нас не должно быть».