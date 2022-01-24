Виталий Милонов: молодые африканские полковники равняются на Путина

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Полковники африканских армий всё чаще становятся героями сообщений об очередных переворотах. Запад традиционно негодует, ищет следы «ЧВК Вагнера» и Евгения Пригожина. Депутат Виталий Милонов обратил внимание на эту тенденцию и предположил причины поисков российского влияния.

«И снова это звание. Страны Черного континента очень хотят повторить российский путь: они намерены избавиться от обрюзгших, прозападных правителей и выбрать в руководство адекватных людей», – говорит Виталий Милонов.

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Лидером переворота в Буркина-Фасо стал полковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Военные арестовали гражданского президента Рока Марка Кристиана Каборе, как до этого поступили офицеры в Гвинее и Мали.

«Поэтому такое количество полковников в рядах африканских революционеров может навести Запад на мысль о руке Кремля. Владимир Владимирович (Путин) ведь тоже полковник, он задал определенный тренд в мировой политике, когда умный, образованный и талантливый офицер госбезопасности приходит и спасает страну от, по сути дела, заселившейся агентуры иностранных разведок. Вот вам и рука Кремля!» – добавил депутат.

Африканские страны нуждаются в дееспособных армиях, так как многотысячные международные контингенты ООН и НАТО не справляются с возросшей террористической угрозой.

Милонов предположил, что вскоре перевороты можно ожидать и в других странах, так как перед глазами у них успешный опыт Мали, где избавляются от влияния бывших колоний, зато с недавнего времени уже работают российские инструкторы, и террористическая угроза мирному населению пошла на спад.