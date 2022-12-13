Витебская область Белоруссии готовится зайти в Крым

Витебская область Белоруссии готовит соглашение о побратимских связях с Крымом. Это выведет экономическое сотрудничество двух регионов на новый уровень, тем более, что оба находятся в статусе Свободной экономической зоны.

Об этом в эфире «Радио «Крым» сообщил председатель региональной национально-культурной автономии «Беларусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оно уже в принципе де-факто есть, мы ждём де-юре, – пояснил он. – У них хорошая производственная база, свободная экономическая зона, как и в Крыму. Поэтому здесь перспектива есть. Мы уже возили наших предпринимателей по разным направлениям, они встречались, уже первые договора пошли, естественно, после заключения договора о побратимстве – они перейдут на другой уровень. Идём в работу где-то по возобновлению, где-то по созданию новых побратимских отношений. Наш замечательный город Керчь побратим города Могилева. И нам хочется, чтобы это побратимство сейчас возродилось».

По словам главы белорусской общины, ещё ряд крымских и белорусских городов ведут предварительные переговоры о заключении побратимских соглашений, причём основанных на экономическом взаимодействии.

«Я посмотрел, как работают коллеги из других регионов России. Например, в Белоруссии есть представительство Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. В них работают несколько человек, но по целым программам. Вот приехал губернатор Краснодарского края, сразу же купил 200 тракторов для работы на виноградниках. Со своей стороны, Белоруссия даёт полный цикл сопровождения, включая ремонтную базу. И для них это программа на 5 лет, – подчеркнул Чегринец. – Они готовы создавать здесь свои центры, которые будут обслуживать как сельхозтехнику, так любую другую – автобусы, троллейбусы и т.д. Сейчас со стороны Крыма нужно показать, как это работает. Белорусы не пойдут на конкурсы и 44 ФЗ, потому что у них есть спрос. Если раньше они были готовы продать нам партию из 50 тракторов с отгрузкой в течении полугода-года, то теперь эта же партия будет готова только через 2 года. Потому что очередь выросла из-за импортозамещения».

В регионах РФ, сотрудничающих с Белоруссией, пользуются своим региональным законодательством, чтобы урегулировать «бюрократическую казуистику». Тем более, что Беларусь заинтересована в оздоровлении своих граждан на крымских курортах, в том числе за счет государственных фондов. Но из-за транспортной логистики и ценообразования сейчас по стоимости поездка в Турцию из Белоруссии намного дешевле, чем в Крым.