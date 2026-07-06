«Виткова и Зятькова» не ждут в Москве до Нового года
Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что президенты России и США не смогли договориться о продолжении мирных переговоров во время своего телефонного разговора.
Об этом он завил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, прежде всего президенты обсуждали предстоящий саммит НАТО, но котором будет приниматься решение о финансировании Украины в объеме 140 млрд долларов.
«Второй разговор, как я понял, был не очень удачный. Это возобновление переговоров с США, потому что после этого пошли утечки, что Кушнер и Уиткофф (зять и спецпредставитель Дональда Трампа – ред.) смогут приехать в Москву только к концу года. То есть, сейчас – бессмысленно», – сказал Венедиктов.
Иноагент утверждает, что какие-то переговоры второго плана между Россией и США все же ведутся. Так, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сейчас находится в Америке.
«История в том, что Трампу не удается сдвинуть позиции Зеленского и Путина на предмет прекращения огня. Оба декларируют, что они готовы прекратить огонь, но на своих очень разных условиях. В Госдепе же не идиоты сидят. Они понимают, где пусто, а где густо. Поскольку не удается сдвинуть эти условия, то заниматься этим, имея на одном плече Иран, а на другом Ближний Восток, а на кончике носа Кубу, – у Трампа нет ресурса», – сказал Венедиктов.
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