09.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
economics, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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Витренко: Донбасс – не наш, пусть сам платит за газ

Украина не будет платить за газ, который поставляется на территории ЛНР и ДНР.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в рамках договоренностей о транзите газа через Украину, «Газпром» отказался от претензий к Киеву, которые касаются поставок газа в республики Донбасса.

«Соглашение об урегулировании между «Нафтогазом» и «Газпромом» включает в себя любые отношения относительно контрактов 2009-го года. Это 2009-2019 годы.

За этот период любые поставки на любую территорию, в частности на территорию, которая сейчас не контролируется украинской властью, они охватываются этими пакетными договорённостями.

И четко написано в этих договоренностях, что «Газпром» не может ничего требовать за любые поставки на любые территории в границах этого контракта, а «Нефтегаз» не должен ничего за это платить.

Этот вопрос окончательно закрыт. То есть, по конец 2019-го года никакие поставки на территории, о которых вы говорите, никто с украинской стороны не обязан платить», – отрезал Витренко.

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