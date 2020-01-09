Витренко: «Газпром» не давал Украине стать полноценной Европой

09.01.2020, Киев, Максим Карпенко

С заключением нового транзитного договора с Россией Украина якобы взяла под контроль свою ГТС и теперь интегрируется в Европу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти новые соглашения, особенно контракт на транзит, отвечает европейским правилам, и это определяющее событие для развития украинского рынка газа и в принципе, развития Украины как независимой части Европы. Потому что десятилетиями, 50-60 лет украинская газотранспортная система управлялась как часть советской газотранспортной системы и мы не могли из-за этого полноценно интегрироваться в Европу.

«Газпром», по определению секретариата энергетического содружества, был супероператором украинской ГТС. Но с подписанием этих соглашений Украина теперь полностью контролирует свою газотранспортную систему, полностью интегрируется в европейскую систему, в европейский рынок. И потому для нас это достаточно важное событие или достаточно важный этап развития украинского газового рынка и Украины в целом», – заявил Витренко.