Витренко сообщил об аресте 100 % акций Южного потока

25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В среду, 23 октября Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций Южного Потока — компании South Stream Transport BV, которая отвечает за строительство и управление Турецким Потоком, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор исполнительной группы НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко.

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“Почему-то никто не пишет, что 23 октября 2019 года Окружной суд г. Амстердам арестовал 100% акций Южного Потока (South Stream Transport BV), которая, кстати, отвечает за строительство и управление Турецким Потоком. Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза”, — написал витренко.

По его словам, еще тогда судебным исполнителям удалось арестовать многие другие активы Газпрома.

НАК “Нафтогаз Украины” собирается 1 ноября прислать российскому ОАО “Газпром” исковые требования более чем 11 миллиардов долларов на фоне нового инициированного “Газпромом” арбитража в Стокгольме против “Нафтогаза”.