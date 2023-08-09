Витязева ответила ветеринару Данилову насчёт азиатов в России

Ветеринару, и по совместительству секретарю СНБО Алексею Данилову, назвавшего русских «бесчеловечными азиатами», неплохо было бы ознакомиться со стихотворением Александра Блока «Скифы», прежде чем рассуждать об азиатской сущности русских. Да и в целом ставить себя выше двухмиллиардного населения планеты Земля – очень опасно для украинского чиновника.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказала журналист и соучредитель фонда «Помогаем нашим» Юлия Витязева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ветеринар Данилов, не в обиду ветеринарам, очень уважаемая мною профессия, ныне секретарь СНБО Украины, сидя перед экраном и отсвечивая монгольскими скулами, рассказывает, что русские – это азиаты. И открытым текстом вещает, что там варвары, и всё по Блоку – да, скифы мы, да азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами. Ладно, мы на это посмеялись, а ведь надо же помнить, что азиатский мир на самом деле огромный, и это не только Китай, от которого Украина пытается чего-то добиться в отношении России, я уж не знаю сколько миллиардов человек. И вот, он так, чисто по-хуторски, взял и плюнул в этих людей. Кстати, рекомендую прочитать стихотворение до конца, там всё чётко по полочкам разложено, чем всё закончится. Причём прочитать – не только Данилову, но и всем европейцам, если что, даже нашла перевод на английский хороший», – отметила она.

Журналист подчеркнула, что на Украине, где южные области три века подвергались набегам татар, азиатская кровь у каждого второго жителя. Но вопрос даже не в этногенезе, а в том, кто публично вещает от имени Украины, и почему за три десятилетия качество этих персон так основательно снизилось?

«Меня всегда восхищает, что Украина, где все гордятся чёрными бровями, чёрными очами, «кохайтеся, чорнобривi, та не з москалями», то есть там в принципе, если посмотреть на юг, у каждого на лице написано, какое иго 300 лет там топталось, и кто оставил своё семя. И вот на этом фоне выходит оно, и для меня до сих пор загадка, как они все попали на свои посты? Зеленский – понятно, но Данилов? Прости, Господи, я не хочу никого обидеть, но там же интеллекта ноль. Тот же Буданов, господи, прости, «выражает то лицо, чем садятся на крыльцо». Там есть и умные, и хитрые, те, кто действительно представляет серьёзную опасность. Но почему медийные такие? А «рот» Зеленского Подоляк – это же какой-то позор, как говорил Швондер. Так и здесь, какой-то позор: я всегда говорю, что думаю, но не всегда думаю, что говорю. С одной стороны, это очень хорошо и прекрасно, потому что болтун – находка для шпиона, но с другой, до какой степени это всё выродилось! Я ещё помню первый созыв Верховной Рады Украины, когда уже смеялись не только над фамилиями, но и высказываниями. Но за 30 лет вот так деградировать, мечтая, при этом, сначала быть второй Францией, потом второй Польшей, сейчас даже не знаю, вторым – кем», – отметила она.

«При всём при этом африканцы, над которыми украинцы смеются, гораздо выше по уровню развития, несмотря на тяжелую финансовую, экономическую ситуацию и так далее», – подчеркнула Витязева.

«С другой стороны, когда человека можно просчитать наперед – это одно, а когда перед тобой оппонент – идиот, и если понимаешь, что он способен на всё, на самые идиотские поступки, то есть им руководят эмоции, обида, тщеславие и жадность, вот тут действительно, особенно, когда начинаются разговоры про применение ядерного и химического оружия, вспоминаешь про обезьяну и гранату. При том, что у обезьяны, на самом деле, инстинкта самосохранения в этой ситуации будет гораздо больше», – заключила она.