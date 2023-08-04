«Вижу только один выход» – эксперт о нейтрализации атак морских дронов

Иван Добровольский.  
04.08.2023 20:59
  (Мск) , Новороссийск
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Дроновая морская война против России будет только нарастать. В этой связи удивительно, что до сих пор не задействованы даже элементарные средства защиты, которые уже имеются в наличии.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал публицист Максим Калашников.

Дроновая морская война против России будет только нарастать. В этой связи удивительно, что до...

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«Первое, что мне бросилось в глаза – корабль стоит с «огнями», соотвественно», он не был защищён сетевыми заграждениями. Второе – у робокатеров скоростные винты – фактически, это аналог торпеды, идущей по поверхности.

То есть их приближение хорошо слышно. А что, акустического дозора не было? Новороссийск – это не важнейшая, но все же важная военно-морская база. Почему она осталась без прикрытия, когда ход СВО так быстро меняется, а робокатера способны бить по всему Чёрному морю, для меня загадка.

Атаки робокатеров были не новостью – первая была еще в октябре 2022 года, велась она на Севастополь. То есть это никакая не неожиданность. Сейчас мы имеем второй, выведенный из строя десантный корабль. Я из этого большой драмы не делаю, так как они для снабжения Крыма негодны. А десант мы высаживать сейчас не собираемся. Но это психический удар всё же.

Предвижу, что робокатера будут модифицироваться. Сейчас они крайне примитивны, по типу катеров-убийц, которые были у итальянцев и немцев во Вторую мировую войну. Но ведь возможно появление морских дронов, которые будут пускать противокорабельные ракеты. И вот такие удары куда серьёзнее. Поэтому, конечно, методы борьбы с такими роботами должны быть проработаны», – отметил он.

Калашников уверен, что одной борьбы непосредственно с дронами – все равно недостаточно, необходимо парализовать всю Украину.

«Что касается натовских дронов, которые курсируют над Чёрным морем – они же не единственные источники вражеской разведки. Есть спутники, которые дают картину расстановки российских кораблей ничуть не хуже. Но я повторюсь – это не главная проблема. Главное – умение защититься. Намного важнее сейчас выработать стратегию противостояния угрозе морской-беспилотной войны. Теперь нужно думать не о том, как нейтрализовать натовские беспилотники, а как парализовать Украину и её способность вести бои. И это не проблема одного флота, здесь нужны совокупные действия всех вооруженных сил РФ. Я вижу только один выход: это интегрированная ракетно-дроно-авиационная наступательная кампания, цель которой – подавление ПВО Украины», – заключил публицист.

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