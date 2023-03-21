Визит делегации Китая в Москву продолжается. Американская пресса в бешенстве

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Продолжается визит делегации КНР в Москву. Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин и его подчиненные провели переговоры с членами российского правительства во главе с премьером Михаилом Мишустиным. А затем началась еще одна встреча с Владимиром Путиным.

Заявления со встречи с Мишустиным звучат оптимистичные – Россия и Китай в 2023 году доведут товарооборот до $200 млрд. Главные проекты – это энергетика, химия, авиастроение, космос. Китайский лидер заявил, что его страна крайне заинтересована в участии России в транспортной системе «Один пояс – один путь».

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«Дальневосточная школа переговоров всегда предусматривает большие переговорные команды, где функции так разделены между участниками, что роль некоторых персон трудно угадать. При этом представители этой школы всегда склонны изматывать партнёров долгими переговорными марафонами, часто возвращаясь к уже обсуждённым темам и проверяя реакцию партнёров. На этот раз ничего этого не будет. Переговоры действительно будут не однодневными, но три дня — это не марафон, а признак беспрецедентно важного круга вопросов», – объясняет экс-депутат Госдумы Елена Панина.

The New York Times пишет о тайных темах переговоров вроде поставок китайских технологий двойного использования в Россию, например, дронов, которые могут применяться в СВО.

Политолог Владимир Корнилов обращает внимание на истерическую реакцию западных СМИ на визит китайской делегации в Москву.

«Западные СМИ запугали себя и свою аудиторию визитом Си Цзиньпина в Москву ещё до визита. Но сегодня алармистскими статьями и колонками забиты практически все тамошние газеты… По их реакции видно, что они действительно напуганы происходящими изменениями в мире, который строить свою деятельность на международном праве, а не на навязанных ему «правилах», – пишет Корнилов.

Медиатехнолог Ярослав Федосеев выдвигает такую идею дальнейшего развития событий:

«Лучшей информационной стратегией будущего может стать постепенное изолирование запада от нового формируемого коалиционного рынка Азии, куда могут войти Китай, Иран, Индия, Беларусь, Россия, а также отдельные страны Африки и Южной Америки. Если товарищ Си окажется России полностью лояльным, то к его мнению могут прислушаться и другие государства востока: Индонезия, Вьетнам, ОАЭ и др. Коалиция нового мирового порядка потребует активностей не только по линии экономического сотрудничества в виде высокого товарооборота и перехода на национальные валюты, но и формирование принципиально новой информационной политики и пропаганды, — чуть ли не нового «плана Даллеса» по деградации западных ценностей. США и ее сателлиты перестанут осознавать себя центром мира. Их идеология останется доминантой века минувшего. По сути необходимо превратить их анклав в страну изгоев».

Специализирующийся на Китае политолог Николай Вавилов отвергает тезисы украинской пропаганды, которая представляет визит Си в Москву как «поездку хозяина к вассалу».

«Команда Си Цзиньпина — группа сторонников суверенного развития Китая без оглядки на США, ее поддержка Путина — естественная и взаимная. О суверенной группе Си написана вся книга «Китайская власть». Победа Путина на президентских выборах в 2000 и 2012 годах отчасти предопределила возвращение к власти суверенной группы Китая в 2012–2013 годах. Это два взаимосвязанных и равнозначных блока суверенной Евразии. «Старшие» не ездят к «младшим» как по часам каждые 10 лет в один и тот же день. Влияние Путина на Си Цзиньпина – огромное. Но действительно, как часто говорил, российская и китайская внутренняя политика все больше становятся взаимосообщающимися сосудами: без суверенной России не было и не будет суверенного Китая — и наоборот. Мир без США — это очень простая формула союза двух суверенных стран — России и Китая», – рассуждает Вавилов.

Он поясняет, чем Россия может быть интересна для Китая.

«Россия одновременно граничит и с Европой, и с Китаем и может дать короткий выход через порты Мурманска и Архангельска на США, а Ирану и Индии на Европу – Россия – это идеальная площадка для мировой транзитной империи, со всеми вытекающими для англо-саксов последствиями. Поэтому они не могут терпеть существовании нашего государства от Берлина до Пекина, его им непременно надо расчленить на какую-нибудь Уральскую и Дальневосточную республики, к чему прилагает усилия часть нашего «мозга нации». Чингисхан – система оперативного и бесперебойного транзита, Османы – транзитная империя, Халифат – транзитная империя, Венеция – конечно, Великобритания – как иначе? США – за этим и строятся эти многочисленные флоты – контролировать транзит, а если не будут брать доллары – перекроем проливы и т.д. Но как только говоришь о России как о великой транзитной империи из Европы в Китай и Индию и обратно, то начинают бредить пару городских сумасшедших периода святой Верхней Вольты и говорят: «нет, это китайские интересы»… Транзит Россия должна обеспечивать самостоятельно – товары ваши, дороги наши. Думаю, с Александра III железные дороги строить не разучились. Не исключаю, что в период первых лет создания транзит даже должен стать льготным, чтобы выиграть конкуренцию у держав моря. На хордах транзита также логично создавать и совместные предприятия со строгим преобладанием российских инвестиций над китайскими (индийскими, иранскими и т.д.)», – указывает эксперт.