Визит Дуды в Киев: Начинается легальная польская оккупация Украины?

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Новости Украины

Воскресный визит польского президента Анджея Дуды в Киев обернулся анонсом сенсационного закона, который предоставляет беспрецедентные права гражданам Польши на Украине.

Некоторые наблюдатели увидели в этом новое подтверждение сведений о подготовки Варшавой аннексии Галиции. Особенно на фоне недавнего заявления польского лидера о том, что с Украиной вскоре не будет границ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вся поездка Дуды в Киев превратилась в непрерывный поток славословий в адрес поляков со стороны украинской правящей верхушки.

«Хочу поблагодарить польский Сейм за недавно принятый закон о помощи гражданам Украины. Это абсолютно беспрецедентное решение, по которому наши граждане, вынужденно переехавшие временно в Польшу из-за агрессии РФ, получают почти такие же права и возможности, как и граждане Польши. Легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинская опека, социальные гарантии. Это большой шаг, большой жест большой души, на которые способен только большой друг Украины. И этот шаг не останется односторонним. Я считаю, что в ближайшее время мы должны подать в Верховную раду Украины аналогичный зеркальный законопроект. Дай Бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все эти преимущества при таких условиях, в условиях войны. Но эти законы имеют большое, по моему мнению, символическое значение, которые показывают, что украинцы и поляки – родные и равные. И я уверен, что депутатский корпус Украины поддержит этот закон – быстро и явным большинством голосов», – объявил Зеленский.

За это Дуда пообещал украинскому коллеге всяческое содействие во вступлении Украины в ЕС, а также поддержал киевскую инициативу о конфискации российских валютных резервов.

«Место свободной и демократической Украины – в объединенной Европе. Мы хотим поддерживать вашу энергетическую независимость, а также принять активное участие в восстановлении вашей родины от разрушений войны. Нужны специальные фонды на восстановление. Я буду об этом говорить и уже в ближайших днях с мировыми лидерами во время саммита в Давосе. Но помним, что Украина должна быть отстроена, прежде всего, за средства агрессора. Таковы требования исторической справедливости. На эту цель в первую очередь надо назначить замороженные в западных банках российские валютные резервы, а они огромные», – заявил Дуда.

Горячо поддержал инициативу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Народ и правительство Польши доказали, что они больше, чем просто соседи. Дорогие поляки, вы – те, кому украинцы доверяют заботиться о своих семьях, когда они отправляются на передовую. Это самое высокое и ценное доверие. Мы всегда будем помнить, что вы сделали для нас», – написал Кулеба в своём твиттере.

Зеленский не раскрыл детали проекта, который планирует внести в Раду. Однако российский телеведущий Руслан Осташко приводит такие сенсационные пункты:

«Похоже, что Анджей Дуда приехал в Киев делить Украину и забирать под своё крыло под прямым протекторатом Польши. Об этом говорит то, что теперь там принимаются законы, которыми поляки на Украине получают особые права: 1.Смогут занимать выборные должности; 2.Быть назначенными в органы государственной власти, на руководящие должности оборонных предприятий; 3.Получать доступ к секретным данным; 4.Быть судьями; 5.Польская полиция получит право следить за правопорядком на территории Украины. По сути, Зеленский сдал Украину в управление Польше», – считает Осташко.

Также он обратил внимание на то, что Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «Город – спаситель». Это тот самый город, где находятся военный аэродром, куда прилетает американская военная помощь.

«Я лично эти хаотичные, истеричные и незапланированные заявления Украины связываю с полным крахом вечером в пятницу «Азовстали», с полной сдачей всех «хероев Азова», включая своё высшее руководство. И теперь в экстренном порядке Дуда приезжает», – поясняет Осташко.

Он считает, что описанная выше модель «внешнего управления Украины не подразумевает ввод войск НАТО и не подразумевает даже ввода войск Польши. То есть, просто поляки теперь будут управлять украинцами и рассказывать украинцам, как им лучше умирать за польские интересы».

С такими оценками соглашается и калининградский обозреватель Александр Носович.

«Особый правовой статус граждан Польши на Украине, единственный видимый смысл которого – пустить поляков к государственной тайне, занятию руководящих должностей в стратегических отраслях, службе в армии и спецслужбах – это настолько же плохо для Украины, насколько хорошо для Польши», – считает Носович.

Он полагает, что раньше полякам не удавалось реализовать свой давний план из-за сопротивления «Порошенко и другие олигархов» доминированию Варшавы.

«Если решение Зеленского о глубоком запуске Польши в ткань украинского государства принято, согласовано и утверждено британскими и американскими советниками, значит, Украина для них – обуза, которую не жалко выбросить нафиг полякам – пускай подбирают. А теперь подумайте: могли ли Лондон с Вашингтоном бросить нафиг Польше Украину в границах 2014-го и тем более 1991 года? Украину с Донбассом, Крымом, Днепропетровском, Харьковом и Одессой? Потому до сих пор Варшаву к управлению Украиной и не подпускали. Кто же отдаст хоть бы и самым преданным и верным союзникам такие роскошные территории? Если теперь Польшу всерьез запускают на Украину, значит приходит понимание, что этих территорий в границах Украины, скорее всего, не будет. А что остаётся? Волынь, Подолия, Галичина, Центральная Украина. Это счастье никому на Западе, кроме Польши, сто лет не нужно», – рассуждает эксперт.

Обозреватель Юрий Васильев также считает, что закон об особом статусе для граждан Польши «даёт право польским военным принимать участие в конфликте on behalf of Ukraine, с понтом дела не вводя в конфликт саму Польшу и НАТО».

Васильев также полагает, что Зеленский и Дуда могли заключить «секретные протоколы, идущие в комплекте с опубликованными документами», и такие протоколы касаются «прежде всего, территорий».

Так или иначе, но военкор Семён Пегов, ссылаясь на свои источники, уже сообщил о прибытии подкрепления из Польши на Украину.

«По нашим данным два батальона польской пехоты выдвинулись накануне из Киева и уже добрались до Павлограда. В каждом батальоне имеются по 4 противотанковые пушки «Рапира», БТРы и американские броневики. В настоящее время польскую пехоту готовят к переброске на Авдеевский фронт. Идёт ли речь о регулярных войсках или наёмниках – сейчас сказать сложно. Но в любом случае появление этих данных на фоне танцев Зеленского с Радой по поводу участия иностранных контингентов в боевых действиях – выглядит вполне логичным», – пишет Пегов.