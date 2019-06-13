Визит Клинтона в Косово обернулся конфузом

13.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Скандалом обернулся визит экс-президента США Билла Клинтона в Косово, где вчера прошли торжества по случаю вступления сил НАТО на незаконно отторгнутую часть Сербии.

Сценарий мероприятий включал открытие в Приштине памятника бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт – так албанские сепаратисты решили отблагодарить еще одного куратора бомбежек Югославии.

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Однако наблюдатели обратили внимание на поразительную схожесть скульптуры Олбрайт с ранее демонтированным памятником коммунистическому лидеру Брозу Тито.

«Взяли со склада и приделали бусы», – язвительно прокомментировал известный российский военкор Александр Коц.

Впрочем, американская делегация предпочла сделать вид, что не заметила конфуза с памятником.

Клинтон в своем выступлении хвалил албанских сепаратистов за то, что те нашли мужество, чтобы «бороться за свою жизнь, дома и своих детей».

Заместитель помощника госсекретаря Мэтью Палмер заявил, что следующая главная задача – добиться признания Косово со стороны Сербии.

«Соединенные Штаты на стороне Косово, чтобы поддержать его развитие, но для Косово настало время активизировать свои усилия по обеспечению прочного мира путем достижения всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений с Сербией, которое будет сосредоточено на взаимном признании», – сказал Палмер.