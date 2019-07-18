Визит Макрона в Сербию взбесил албанских сепаратистов

18.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Верхушка албанских сепаратистов Косово крайне болезненно отреагировала на состоявшийся визит президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай дал понять, что Приштина крайне недовольна объявленной в Белграде сделкой по продаже армии Сербии французских ПЗРК «Мистраль».

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«Это означает, что они советуют нам покупать «мистраль», потому что они поставляют в Сербию мистрали», – сказал Харадинай на пресс-конференции, намекая на готовность участвовать в гонке вооружений и дальнейших попыток легализации силовых формирований Косово в статусе армии вопреки резолюции Совбеза ООН.

Главарь албанских сепаратистов также огласил ультиматум – переговоры с Сербией возможны только на предмет признания независимости Косово, в противном случае Приштина будет готовиться к войне.

«Мы – независимое государство, и от диалога мы не ожидаем ничего, кроме взаимного признания. Если вы не готовы к этому, то для нас это является сообщением о том, что мы должны покупать оружие», – подчеркнул Харадинай.

Французская газета L’opinion оценивает решение Макрона посетить Белград, но не Приштину, как пощечину для албанцев.

«Проблема не в том, что Макрон посетил Сербию, а в том, что он посетил только Сербию. Это похоже на случай, когда французский государственный деятель отправился в Израиль, не посещая палестинцев. Такое решение поднимает вопрос о том, оставила ли Франция албанцев», – сказал дипломатический источник этой французской газеты.

Сам Макрон после переговоров в Сербии дал понять, что албанским сепаратистам придётся пойти на уступки.

«Косово говорит: «Международное сообщество признало нас независимыми, абсолютно независимыми, мы ничего не хотим слышать, не хотим ничего видеть и знать о Сербии, они должны признать все наши права, и мы будем двигаться вперед». Когда мы говорим, что должны найти компромисс, это означает, что ни одна из этих диаметрально противоположных позиций не может остаться неизменной. Мы должны исправить это. Всем нужно в чем- то поступиться, чтобы найти способ спокойно смотреть в будущее», – сказал Макрон после встречи с сербским президентом Александром Вучичем.