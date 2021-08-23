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23.08.2021 14:45 (Мск), Донецк, Алексей Муратов
 
Германия, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Визит Меркель: Украина освобождается от иллюзий

Новости УкраиныКак ни пыжился президент Украины Владимир Зеленский, крайне сдержанной оказалась риторика канцлера Германии Ангелы...

Как ни пыжился президент Украины Владимир Зеленский, крайне сдержанной оказалась риторика канцлера Германии Ангелы Меркель, которая посетила Киев в прошедшее воскресенье.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Ни попытки вывести фрау за пределы уже сформированной и неоднократно озвученной позиции, ни даже провокационные выпады, граничащие с нарушением дипломатического этикета, не привели к желаемому результату.

А началось все с контекста. Во-первых, в Украину Меркель приехала только после визита в Россию, а значит острые вопросы, затрагивающие общие интересы, были проговорены заранее с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны показали, что если и расходятся в каких-то моментах, то прекрасно знают «красные линии» друг друга и не намерены их пересекать.

Во-вторых, сразу из аэропорта «Борисполь» кортеж канцлера, как и в России, направился к Могиле неизвестного солдата, где фрау возложила венок. Лишь потом Ангела Меркель посетила Аллею Небесной сотни. Это обозначило приоритеты и указало на недопустимость искажения и переписывания истории, чем все в большей степени грешит Киев.

И наконец, что касается самой встречи. Меркель выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата. Вспомним, что именно на этом ранее акцентировал внимание российский лидер.

В отношении «Северного потока-2» был выполнен дежурный реверанс в сторону США о недопустимости использования газа как орудия геополитического влияния, а дальше озвучена позиция, которую также ранее проговорил Владимир Путин. Россия и Германия готовы продолжить транзит газа в ЕС через Украину после завершения соответствующего контракта в 2024 году, но объемы и сроки будут предметом дискуссии, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности.

А Киеву, тем временем, стоит задуматься о развитии у себя «зеленой» энергетики. Это звучит так, что высокие стороны, конечно, подумают, но Украине лучше готовиться к худшему…

И к этому Киеву следует привыкать. Откровенная токсичность украинской тематики, полный провал внешней политики Зе и его командой, потакание националистам с их откровенно антидемократичными инициативами, бесконечное нытье и попрошайничество, а в последнее время еще и с совершенно несоразмерными агрессивностью и требовательностью ведут к тому, что бывшие союзники стремятся дистанцироваться, демонстрируя все более холодную позицию.

И если уж за что и следовало вручить Ангеле Меркель орден Свободы, что сделал Зеленский в ходе встречи, так это за свободу от иллюзий, которые Украине необходимо перестать питать относительно своего статуса в международной политике.

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