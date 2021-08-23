Визит Меркель: Украина освобождается от иллюзий

23.08.2021 14:45 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Как ни пыжился президент Украины Владимир Зеленский, крайне сдержанной оказалась риторика канцлера Германии Ангелы Меркель, которая посетила Киев в прошедшее воскресенье.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Ни попытки вывести фрау за пределы уже сформированной и неоднократно озвученной позиции, ни даже провокационные выпады, граничащие с нарушением дипломатического этикета, не привели к желаемому результату.

А началось все с контекста. Во-первых, в Украину Меркель приехала только после визита в Россию, а значит острые вопросы, затрагивающие общие интересы, были проговорены заранее с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны показали, что если и расходятся в каких-то моментах, то прекрасно знают «красные линии» друг друга и не намерены их пересекать.

Во-вторых, сразу из аэропорта «Борисполь» кортеж канцлера, как и в России, направился к Могиле неизвестного солдата, где фрау возложила венок. Лишь потом Ангела Меркель посетила Аллею Небесной сотни. Это обозначило приоритеты и указало на недопустимость искажения и переписывания истории, чем все в большей степени грешит Киев.

И наконец, что касается самой встречи. Меркель выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата. Вспомним, что именно на этом ранее акцентировал внимание российский лидер.

В отношении «Северного потока-2» был выполнен дежурный реверанс в сторону США о недопустимости использования газа как орудия геополитического влияния, а дальше озвучена позиция, которую также ранее проговорил Владимир Путин. Россия и Германия готовы продолжить транзит газа в ЕС через Украину после завершения соответствующего контракта в 2024 году, но объемы и сроки будут предметом дискуссии, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности.

А Киеву, тем временем, стоит задуматься о развитии у себя «зеленой» энергетики. Это звучит так, что высокие стороны, конечно, подумают, но Украине лучше готовиться к худшему…

И к этому Киеву следует привыкать. Откровенная токсичность украинской тематики, полный провал внешней политики Зе и его командой, потакание националистам с их откровенно антидемократичными инициативами, бесконечное нытье и попрошайничество, а в последнее время еще и с совершенно несоразмерными агрессивностью и требовательностью ведут к тому, что бывшие союзники стремятся дистанцироваться, демонстрируя все более холодную позицию.

И если уж за что и следовало вручить Ангеле Меркель орден Свободы, что сделал Зеленский в ходе встречи, так это за свободу от иллюзий, которые Украине необходимо перестать питать относительно своего статуса в международной политике.